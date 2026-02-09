ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା'; ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - PARIKSHA PE CHARCHA
Published : February 9, 2026 at 10:21 AM IST|
Updated : February 9, 2026 at 10:28 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା'ର 9ମ ସଂସ୍କରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚାପ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି । ଏଥର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବ 8ଟି ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ସହର ଗସ୍ତ କରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ 6 ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ସହରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
