PM Modi Speech LIVE; ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଦେଖନ୍ତୁ Live - PM MODI SPEECH LIVE
Published : April 18, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 8:59 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପରାଜୟ ପରେ ମୋଦି ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି । ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ । ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଏହି ସଂଶୋଧନ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତେବେ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବେ । ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଦେଶର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ।" ତଥାପି, ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଭୋଟ୍ ଅଭାବରୁ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହା ପରେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଅନେକ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ସକାଳେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCS)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।
