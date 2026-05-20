ରୋମରେ ‘ମେଲୋଡି’ ମିଟ୍‌: କାର୍‌ରେ ଯାତ୍ରା, ଏକାଠି ଭୋଜନ, ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ବାଗତ କଲେ ମେଲୋନି - PM MODI PM MELONI MEET

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି (YT/Narendra Modi)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 20, 2026 at 3:50 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଞ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ରୋମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ଇଟାଲୀ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ, ମେଲୋନି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ରୋମକୁ ସ୍ୱାଗତ, ମୋର ବନ୍ଧୁ !" ଯାହା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋମରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଟାଲୀର ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ । ଭାରତ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଭାରତ-ଇଟାଲୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ।"

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE), ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ୍, ନରୱେ ଏବଂ ଇଟାଲୀରେ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା । ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନବସୃଜନ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପଦକ୍ଷେପରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ।

"ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ-ଇଟାଲୀ ସହଯୋଗକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ବିଶେଷକରି ଭାରତ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ-ୟୁରୋପ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର (IMEC) ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ମିଳିତ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା 2025-2029 ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ (FAO)ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବି’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।

ETV Bharat Odisha Team

