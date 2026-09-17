ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଦପାଠରେ କମ୍ପିଲା ମନ୍ଦିର ପରିସର; ୪୦ ହଜାର ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା କାଟିଲେ କେକ୍, ସମୂହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 17, 2026 at 4:48 PM IST
PM MODI 76 BIRTHDAY, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କିସ୍ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ । ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛ ଜଣାଇଥିଲେ । ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଶ୍ରୀବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିସ୍ର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ, ନିରାମୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଦ ସ୍କୁଲ୍ର ବେଦାଧ୍ୟାୟୀମାନେ ବେଦପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
କିଟ୍-କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଜନଜାତି ସମୁଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ପିଲା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଛି ।
କିସ୍ ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ, ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି କୁସୁମିତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୀପ ଜାଳି, କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କଲେ 30 ହଜାର କିସ୍ ଛାତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 76 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ, 'ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା' କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
PM MODI 76 BIRTHDAY, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କିସ୍ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ । ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛ ଜଣାଇଥିଲେ । ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଶ୍ରୀବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିସ୍ର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ, ନିରାମୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଦ ସ୍କୁଲ୍ର ବେଦାଧ୍ୟାୟୀମାନେ ବେଦପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
କିଟ୍-କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଜନଜାତି ସମୁଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ପିଲା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଛି ।
କିସ୍ ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ, ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି କୁସୁମିତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୀପ ଜାଳି, କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କଲେ 30 ହଜାର କିସ୍ ଛାତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 76 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ, 'ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା' କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର