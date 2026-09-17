ETV Bharat / Videos

ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଦପାଠରେ କମ୍ପିଲା ମନ୍ଦିର ପରିସର; ୪୦ ହଜାର ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା କାଟିଲେ କେକ୍, ସମୂହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 4:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM MODI 76 BIRTHDAY, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍‌ର ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କିସ୍ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ । ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛ ଜଣାଇଥିଲେ । ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଶ୍ରୀବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିସ୍‌ର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ, ନିରାମୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଦ ସ୍କୁଲ୍‌ର ବେଦାଧ୍ୟାୟୀମାନେ ବେଦପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । 

କିଟ୍-କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଜନଜାତି ସମୁଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ପିଲା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଛି । 

କିସ୍ ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ, ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି କୁସୁମିତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୀପ ଜାଳି, କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କଲେ 30 ହଜାର କିସ୍ ଛାତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 76 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ, 'ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା' କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

PM MODI 76 BIRTHDAY, ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ୭୬ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କିଟ୍ ଓ କିସ୍‌ର ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି । ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କିସ୍ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ । ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛ ଜଣାଇଥିଲେ । ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଶ୍ରୀବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିସ୍‌ର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥ, ନିରାମୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଦ ସ୍କୁଲ୍‌ର ବେଦାଧ୍ୟାୟୀମାନେ ବେଦପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । 

କିଟ୍-କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ଜନଜାତି ସମୁଦାୟର ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ପିଲା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଛି । 

କିସ୍ ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ, ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି କୁସୁମିତ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜନ୍ମ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୀପ ଜାଳି, କେକ୍ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କଲେ 30 ହଜାର କିସ୍ ଛାତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 76 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୁଅ, 'ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା' କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

KIIT KISS TRIBAL STUDENTS
PM MODI BIRTHDAY
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନ୍ମଦିନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି
PM MODI 76 BIRTHDAY

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Birthday wishes to PM Modi on sandart

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

September 17, 2026 at 9:37 AM IST
A view of the cheetahs at the Kuno National Park in Madhya Pradesh's Sheopur

ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା: କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ 12 ଶାବକ

September 15, 2026 at 2:03 PM IST
FIRE MISHAP

Watch: ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

September 15, 2026 at 10:24 AM IST
sand-animation

ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ

September 14, 2026 at 8:09 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.