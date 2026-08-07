ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଲା ତାଳଗଛ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଠପ୍ - କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବର୍ଷା ଜଳିଗଲା ତାଳଗଛ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 7, 2026 at 9:00 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦିନ ସାରା ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜ୍ରାଘାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଗଲା ଗଛ, ଆତଙ୍କିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜ୍ରପାତରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ତାଳ ଗଛ। ଗୋପ ସ୍ଥିତ ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛ ଜଳିଯାଇଛି । ଗଛ ନିକଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବଜ୍ରାଘାତ କାରଣରୁ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ତାଳଗଛ ଜଳିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟାନଗର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୬ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମେଘ ଘୋଟି ଆସି ବର୍ଷା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘଡଘଡି ଜୋରରେ ମାରିବାରୁ ଆମେ ତିନି ଚାରିଜଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଏକ ଘଡଘଡି ମାରିବାରୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଘଡଘଡିଟି ମହିଳା କଲେଜକୁ ଲାଗିଥିବା ପାଚେରୀ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଏକ ତାଳଗଛରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଗଛଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦିନ ସାରା ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜ୍ରାଘାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଗଲା ଗଛ, ଆତଙ୍କିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜ୍ରପାତରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ତାଳ ଗଛ। ଗୋପ ସ୍ଥିତ ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛ ଜଳିଯାଇଛି । ଗଛ ନିକଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବଜ୍ରାଘାତ କାରଣରୁ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ତାଳଗଛ ଜଳିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟାନଗର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୬ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମେଘ ଘୋଟି ଆସି ବର୍ଷା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘଡଘଡି ଜୋରରେ ମାରିବାରୁ ଆମେ ତିନି ଚାରିଜଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଏକ ଘଡଘଡି ମାରିବାରୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଘଡଘଡିଟି ମହିଳା କଲେଜକୁ ଲାଗିଥିବା ପାଚେରୀ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଏକ ତାଳଗଛରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଗଛଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା