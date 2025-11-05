ETV Bharat / Videos

'ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ' ପଥ ମହୋତ୍ସବ ଜରିଆରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ - PATH MAHOTSAV RAIRANGPUR

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 7:28 PM IST

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇ ହଜି ଯାଉଥିବା ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 'ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ' ପଥ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମାଆ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁରୁଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । 

'ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ' ପ୍ରତିଯୋଗିତା:

ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ ୪୬ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୁରୁଜ ଆଙ୍କି ଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ମୁରୁଜ ଦାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ମୁରୁଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା । 

ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ଯ । ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସକାଳୁ ଉଠି ପିଲାମାନେ ମୁରୁଜ ପକାଉଛନ୍ତି ।"

ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ପଞ୍ଚୁକର ଅନେକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ପଡିଥାଏ । ତେବେ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଆଧୁନିକ ସମାଜରୁ ହଜି ଯାଉଛିି । ଏହିପରି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

