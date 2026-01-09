INS ଚିଲିକାରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ - AGNIVEER PASSING OUT PARADE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 9, 2026 at 11:27 AM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: INS ଚିଲିକାରେ ୭ମ ବ୍ୟାଚ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଚଳିତ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଚଳି ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ୧୧୩ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସମେତ ସମୁଦାୟ ୨୧୦୩ ଅଗ୍ନିବୀର ଭାରତୀୟ ନୌ ନିପୋତ ଚିଲିକାରୁ ୧୬ ସପ୍ତାହ ତାଲିମ ପରେ ପାସ ହୋଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୨୯୫ ଜଣ ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭି ଏସଏମ, ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ଏ ଫ୍ଲାଗ ଅଫିସର୍ କମାଣ୍ଡିଂ ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସମିର ସକ୍ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସଫଳ ସମାପ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଏହି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ।" ନୌସେନାର ଭାଇସ ଆଡ଼ମିରାଲ ପାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୌସେନାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ, ସାହସ, ମିଳିତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପାସିଂ ଆଉଟ ପରେଡରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର ଓ ତଟରଖ୍ ବାହିନୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରେଡକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ପଦକ ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଇଏନଏସ ଚିଲିକାର ମୁଖ୍ୟ କମୋଡ଼ର ବି.ଦୀପକ ଅନିଲଙ୍କ ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଏହି ପାସିଂ ଆଉଟ ପରେଡ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।
Watch: ବରଫାବୃତ୍ତ ହ୍ରଦ ଉପରେ ସ୍କେଟିଂର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ବେଜିଂବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ. ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: INS ଚିଲିକାରେ ୭ମ ବ୍ୟାଚ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଚଳିତ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ ଚଳି ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ୧୧୩ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସମେତ ସମୁଦାୟ ୨୧୦୩ ଅଗ୍ନିବୀର ଭାରତୀୟ ନୌ ନିପୋତ ଚିଲିକାରୁ ୧୬ ସପ୍ତାହ ତାଲିମ ପରେ ପାସ ହୋଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୨୯୫ ଜଣ ତଟରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭି ଏସଏମ, ଭାଇସ୍ ଆଡମିରାଲ୍ ଏ ଫ୍ଲାଗ ଅଫିସର୍ କମାଣ୍ଡିଂ ଦକ୍ଷିଣ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ସମିର ସକ୍ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ସଫଳ ସମାପ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଏହି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ।" ନୌସେନାର ଭାଇସ ଆଡ଼ମିରାଲ ପାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୌସେନାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ, ସାହସ, ମିଳିତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପାସିଂ ଆଉଟ ପରେଡରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର ଓ ତଟରଖ୍ ବାହିନୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରେଡକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ପଦକ ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଇଏନଏସ ଚିଲିକାର ମୁଖ୍ୟ କମୋଡ଼ର ବି.ଦୀପକ ଅନିଲଙ୍କ ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଏହି ପାସିଂ ଆଉଟ ପରେଡ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।
Watch: ବରଫାବୃତ୍ତ ହ୍ରଦ ଉପରେ ସ୍କେଟିଂର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ବେଜିଂବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ. ଖୋର୍ଦ୍ଧା