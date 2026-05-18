Watch: ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ - PASSENGER TRAIN CATCHES FIRE
Published : May 18, 2026 at 2:50 PM IST
ପାଟନା(ବିହାର): ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରେନ, ଅଚାନକ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା । ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ନାହିଁ । ବିହାର ରାଜ୍ୟର ରୋହତାସରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳୁ ସାସାରାମ-ପାଟନା ଫାଷ୍ଟ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ(53212)ର ଜେନେରାଲ କୋଚ୍ରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଟ୍ରେନଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୋଚ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଥିଲା ଟ୍ରେନ ।
ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ:
ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଟ୍ରେନ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ପାଇ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଥିବା କୋଚ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତାହତର ଖବର ନାହିଁ । ଏହାପରେ ପାଟନା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଥିଲା ଟ୍ରେନ ।
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ରେଳବାଇ ।
