Watch: ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ - PASSENGER TRAIN CATCHES FIRE

ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା, ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 2:50 PM IST

ପାଟନା(ବିହାର): ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରେନ, ଅଚାନକ ହୁତୁହୁତୁ ଜଳିଲା । ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ନାହିଁ । ବିହାର ରାଜ୍ୟର ରୋହତାସରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳୁ ସାସାରାମ-ପାଟନା ଫାଷ୍ଟ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ(53212)ର ଜେନେରାଲ କୋଚ୍‌ରେ ହଠାତ୍‌ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଟ୍ରେନଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୋଚ୍‌କୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଥିଲା ଟ୍ରେନ ।    

ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ: 

ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଟ୍ରେନ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ପାଇ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ନିଆଁରେ ଜଳିଯାଇଥିବା କୋଚ୍‌କୁ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତାହତର ଖବର ନାହିଁ । ଏହାପରେ ପାଟନା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଥିଲା ଟ୍ରେନ । 

ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ: 

ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କେଉଁ କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ରେଳବାଇ । 

