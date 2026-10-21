ETV Bharat / Videos

ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2026 at 7:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଉଦ୍‌ଯାପନ ହୋଇଛି । ଦିନେ ଯାହା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଆଜି ତାହା ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ । 

ଗାଁର ପାଇକ ପୁଅମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସେହି ବୀରତ୍ବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଣ୍ଡା, ଢାଲ, ତେଣ୍ଟା, ଧନୁତୀର ଆଦି ଧାରଣ କରି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ଜାତିର ବିରତ୍ୱର ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଥିଲେ । ଆଉ ଏହି କଳା କୌଶଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । 

ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକାଶ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି," ୧୮୧୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇକ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗର୍ବର ପ୍ରଗିକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026: ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ 
 

ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଉଦ୍‌ଯାପନ ହୋଇଛି । ଦିନେ ଯାହା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଆଜି ତାହା ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ । 

ଗାଁର ପାଇକ ପୁଅମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସେହି ବୀରତ୍ବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଣ୍ଡା, ଢାଲ, ତେଣ୍ଟା, ଧନୁତୀର ଆଦି ଧାରଣ କରି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ଜାତିର ବିରତ୍ୱର ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଥିଲେ । ଆଉ ଏହି କଳା କୌଶଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । 

ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକାଶ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି," ୧୮୧୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇକ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗର୍ବର ପ୍ରଗିକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026: ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ 
 

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYADASHAMI 2026
DHENKANAL PAIKA AKHADA
ଦୁର୍ଗାପୂଜା 2026
ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା
PAIKA AKHADA

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

GOVINDA PURI VISIT

Watch: ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା

October 21, 2026 at 1:44 PM IST
DCM Kanak Vardhan Singh Deo performed Laakh Bindha ritual on Vijaya Dasami Balangir

ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି

October 21, 2026 at 12:10 PM IST
Kumari Puja performed in kendrapara to honor the power of the Divine Feminine.

କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନୁହେଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜନ୍ତି ମା'; ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୁଆଁରୀ ପୂଜା

October 21, 2026 at 10:53 AM IST
DHARMENDRA PRADHAN PURI VISIT

ଦୂର୍ଗାପୂଜା 2026; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

October 20, 2026 at 5:21 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.