ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 21, 2026 at 7:58 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଛି । ଦିନେ ଯାହା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଆଜି ତାହା ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ।
ଗାଁର ପାଇକ ପୁଅମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସେହି ବୀରତ୍ବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଣ୍ଡା, ଢାଲ, ତେଣ୍ଟା, ଧନୁତୀର ଆଦି ଧାରଣ କରି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ଜାତିର ବିରତ୍ୱର ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଥିଲେ । ଆଉ ଏହି କଳା କୌଶଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକାଶ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି," ୧୮୧୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇକ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗର୍ବର ପ୍ରଗିକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026: ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଛି । ଦିନେ ଯାହା ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଓ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଆଜି ତାହା ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ।
ଗାଁର ପାଇକ ପୁଅମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସେହି ବୀରତ୍ବ ଗାଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଣ୍ଡା, ଢାଲ, ତେଣ୍ଟା, ଧନୁତୀର ଆଦି ଧାରଣ କରି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ଜାତିର ବିରତ୍ୱର ସ୍ମୃତି ବଖାଣିଥିଲେ । ଆଉ ଏହି କଳା କୌଶଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକାଶ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି," ୧୮୧୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଆମ ଗ୍ରାମ ପାଇକ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ । ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗର୍ବର ପ୍ରଗିକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ 'ଲାଖବିନ୍ଧା' ନୀତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ 2026: ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ପାୟଲ ନାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ