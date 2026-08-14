ETV Bharat / Videos

ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ - ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 9:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

80th Independence Day, ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ପୁରୀର ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଚ୍ ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆଙ୍କି ଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ "UNITY IN DIVERSITY"ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

80th Independence Day, ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ପୁରୀର ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଚ୍ ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆଙ୍କି ଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ "UNITY IN DIVERSITY"ର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ‘ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଞ୍ଜାମ’ ଅଭିଯାନ, ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିତରଣ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ
PADMA SHRI SUDARSHAN PATNAIK
80TH INDEPENDENCE DAY
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
80TH INDEPENDENCE DAY

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

VANDE MATARAM SANGH

ନେତାମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଦେଶ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ: ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ସଂଘ

August 14, 2026 at 7:50 PM IST
Konark Sun Temple lit up with tricolor lights

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର

August 13, 2026 at 9:02 PM IST
Tricolour procession in Berhampur: Huge Tricolour procession from Mahatma Gandhi Stadium to Khallikote University

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା

August 13, 2026 at 8:40 PM IST
CHITALAGI AMAVASYA

ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା; ଭଲ ଫସଲ ଆଶାରେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗି ହେଲା ଚିତଉ ପିଠା

August 12, 2026 at 4:53 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.