ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ: ବାଲୁକା କଳାରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା - PAKHALA DIWAS SANDART PURI

ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ: ବାଲୁକା କଳାରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 20, 2026 at 11:22 AM IST

ପୁରୀ: ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ । ଓଡିଶାର ଘରେ ଘରେ ପଖାଳ ଦିବସର ଆସର ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । 

ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳାକୃତିରେ ପଖାଳ କଂସା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ପଖାଳ ନୁହେଁ ବାଲିରେ ମାଛ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ପିଆଜ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆମ୍ବ ଛେଚା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରାଥିଲେ । ଯାହାକି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । 

ଆଜିର ଦିବସକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ଆଜିର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକି ଆମ ଓଡି଼ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦର କଥା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

‘ମୋ ଭାରତ ମହାନ’: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ, ବାଲୁକାକଳାରେ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

INDIA BOOK OF RECORDS

UGC NET ପରୀକ୍ଷାରେ ୭ ଥର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍‌ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମହେନ୍ଦ୍ର

March 20, 2026 at 10:50 AM IST
MAIPI MELA 2026

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ମାଇପି ମେଳା'; ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

March 18, 2026 at 6:40 PM IST
baruni snana jajpur

ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ: ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

March 18, 2026 at 4:46 PM IST
CPIM MLA LAXMAN MUNDA

'ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ...'

March 14, 2026 at 7:18 PM IST

