ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ: ବାଲୁକା କଳାରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା - PAKHALA DIWAS SANDART PURI
Published : March 20, 2026 at 11:22 AM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ । ଓଡିଶାର ଘରେ ଘରେ ପଖାଳ ଦିବସର ଆସର ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳାକୃତିରେ ପଖାଳ କଂସା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ପଖାଳ ନୁହେଁ ବାଲିରେ ମାଛ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ପିଆଜ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆମ୍ବ ଛେଚା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରାଥିଲେ । ଯାହାକି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି ।
ଆଜିର ଦିବସକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ଆଜିର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକି ଆମ ଓଡି଼ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦର କଥା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"
ପୁରୀ: ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ । ଓଡିଶାର ଘରେ ଘରେ ପଖାଳ ଦିବସର ଆସର ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳାକୃତିରେ ପଖାଳ କଂସା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ପଖାଳ ନୁହେଁ ବାଲିରେ ମାଛ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ପିଆଜ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆମ୍ବ ଛେଚା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରାଥିଲେ । ଯାହାକି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି ।
ଆଜିର ଦିବସକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ଆଜିର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଯାହାକି ଆମ ଓଡି଼ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦର କଥା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
‘ମୋ ଭାରତ ମହାନ’: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ