ETV Bharat / Videos

ବାଲୁକା କଳାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲୁକା କଳାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2026 at 9:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ନିଜ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ସେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ସହିତ ୨୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ ଧନୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଲଗାଯାଇଛି । 

ଚଳିତ ଦୀପାବଳି ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବାଣ ଯୋଗୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦବେଗଜନକ ରହିଛି । ଏଣୁ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ନିଜ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ସେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ସହିତ ୨୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ ଧନୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳାରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଲଗାଯାଇଛି । 

ଚଳିତ ଦୀପାବଳି ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବାଣ ଯୋଗୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦବେଗଜନକ ରହିଛି । ଏଣୁ ବାଣ ନ ଫୁଟାଇ ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ରଥ

୩୨ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ନିର୍ମିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ବାଲୁକା ଚିତ୍ରରେ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା
ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ
SAND ARTIST SUDARSAN PATTNAIK
DIWALI SAND ART

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Dhenkanal Elephant Viral Video

ଦନ୍ତା ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ; ଢେଙ୍କାନାଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀକୁ ନାକେଦମ କଲେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବକ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ରେଞ୍ଜର

November 7, 2026 at 6:40 PM IST
Explosion At Assam Dibrugarh Oil India Tank Farm

ଆସାମ 'ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ; 5 ଶ୍ରମିକ ଆହତ

November 6, 2026 at 2:32 PM IST
gaja Laxmi immersion

ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମା' ଧନଦାତ୍ରୀ

November 5, 2026 at 7:43 AM IST
dhenkanal gajalaxmi puja

Watch: ଭକ୍ତି ଆଗରେ ହାର୍‌ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିଆରା ଥିମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିଚୌକ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ଦେଲା ବାର୍ତ୍ତା

November 4, 2026 at 1:30 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.