ନେତାମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଦେଶ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ: ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ସଂଘ - VANDE MATARAM SANGH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 14, 2026 at 7:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ଦେଶ ପାଳିବ '୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ' । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରୁଛି 'ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ସଂଘ'। ଏଥର 'ଶିକ୍ଷିତ ନେତୃତ୍ୱ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ' ଥିମ୍ ଆଧାରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ସଚେତନତା କରିଛି ଏହି ସଂଘ ।
ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଛି ।ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗଦାନ କରି ସହରର ପରିବେଶକୁ ଦେଶଭକ୍ତିରେ ମୁଖରିତ କରିଥିଲେ ।
ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି 'ଶିକ୍ଷିତ ନେତୃତ୍ୱ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ' । କାରଣ ଆମ ନେତାମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଆମ ଦେଶ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର - HAR GHAR TRIRANGA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା - HAR GHAR TRIRANGA
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ ଦେଶ ପାଳିବ '୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ' । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନା କରୁଛି 'ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ସଂଘ'। ଏଥର 'ଶିକ୍ଷିତ ନେତୃତ୍ୱ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ' ଥିମ୍ ଆଧାରରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ସଚେତନତା କରିଛି ଏହି ସଂଘ ।
ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଛି ।ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗଦାନ କରି ସହରର ପରିବେଶକୁ ଦେଶଭକ୍ତିରେ ମୁଖରିତ କରିଥିଲେ ।
ସଂଘର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି 'ଶିକ୍ଷିତ ନେତୃତ୍ୱ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ' । କାରଣ ଆମ ନେତାମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଆମ ଦେଶ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର - HAR GHAR TRIRANGA
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା - HAR GHAR TRIRANGA
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର