ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି - BRAHMAPUR OMSA STRIKE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 3, 2026 at 11:20 PM IST
OMSA DOCTOR STRIKE, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୧୦ ଦଫା ଦାବୀ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସଙ୍ଘ- ଓମସା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦାବୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଡାକ୍ତର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ବାରମ୍ୱାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସେବା ସଂଘ (ଓମ୍ସା) ପକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ଧରି ଦାବୀ ପୂରଣ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଓମ୍ସା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡି.ଏସ୍.ପି ତଥା ଲେବୁଲ୍ -୧୫ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଦରକାର, କମ୍ ଡାକ୍ତରରେ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଟର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କେବଳ ଆଇନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦାବୀକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓମସାର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ' ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ; ଏସମାକୁ ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଓମସା ସଭାପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
OMSA DOCTOR STRIKE, ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୧୦ ଦଫା ଦାବୀ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସଙ୍ଘ- ଓମସା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓମସା ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦାବୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେପଟେ ଡାକ୍ତର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ବାରମ୍ୱାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସେବା ସଂଘ (ଓମ୍ସା) ପକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ଧରି ଦାବୀ ପୂରଣ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଓମ୍ସା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡି.ଏସ୍.ପି ତଥା ଲେବୁଲ୍ -୧୫ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଦରକାର, କମ୍ ଡାକ୍ତରରେ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଟର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କେବଳ ଆଇନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦାବୀକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଓମସାର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ' ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ; ଏସମାକୁ ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଓମସା ସଭାପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର