ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ LIVE - REPUBLIC DAY CELEBRATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 26, 2026 at 8:30 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶ ପାଳୁଛି 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସବମୁଖର । ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶ ପାଇଥିଲା ତାର ସମ୍ବିଧାନ । 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ । ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉଡୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ପରେଡ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ସେପଟେ କଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପରେଡ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠି ଆଜି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍.... ଫର୍ ଫର୍ ଉଡୁଛି ଜାତୀୟ ପତାକା ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶ ପାଳୁଛି 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉତ୍ସବମୁଖର । ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶ ପାଇଥିଲା ତାର ସମ୍ବିଧାନ । 1950 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ । ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଉଡୁଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପାଳନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ପରେଡ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ସେପଟେ କଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ପରେଡ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠି ଆଜି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍.... ଫର୍ ଫର୍ ଉଡୁଛି ଜାତୀୟ ପତାକା ।