ETV Bharat / Videos

ବାଲୁକା କଳାରେ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସମବେଦନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲୁକା କଳାରେ ନେପାଳରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ବାର୍ତ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 1:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sudarsan Pattnaik Sand Art , ପୁରୀ: ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ "Prayers for Nepal" (ନେପାଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା) ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଏକ ବିଶେଷ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ନେପାଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଖୋଜ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଚାଲିଛି । ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ନେପାଳ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ବାଲୁକାକଳା ମାଧ୍ଯମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । 

ବାଲୁକାକଳାରେ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସମବେଦନା: 
ପ୍ରାୟ ୨୦ ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ ୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ବାଲୁକା କଳାଟି ସହାନୁଭୂତି, ଆଶା ଏବଂ ମାନବିକତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି । ନେପାଳରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଏହି କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । 

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ବାଲିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶିଳ୍ପକଳା ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଣିଷ ସହାନୁଭୂତି, ସହାୟତା ଓ ଆଶାର ସହ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, " ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ , କଠିନ ସମୟରେ ମାନବିକତା ସହ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବା ଦରକାର । ମୁଁ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ନେପାଳକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଯବାନ

ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ୫ ଫୁଟର ମଗର

ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା କାର୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Sudarsan Pattnaik Sand Art , ପୁରୀ: ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ "Prayers for Nepal" (ନେପାଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା) ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଏକ ବିଶେଷ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ନେପାଳରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟାରେ 600ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଖୋଜ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଚାଲିଛି । ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ନେପାଳ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ବାଲୁକାକଳା ମାଧ୍ଯମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । 

ବାଲୁକାକଳାରେ ନେପାଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସମବେଦନା: 
ପ୍ରାୟ ୨୦ ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ ୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ବାଲୁକା କଳାଟି ସହାନୁଭୂତି, ଆଶା ଏବଂ ମାନବିକତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି । ନେପାଳରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଏହି କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । 

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ବାଲିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଶିଳ୍ପକଳା ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମଣିଷ ସହାନୁଭୂତି, ସହାୟତା ଓ ଆଶାର ସହ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, " ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଏହି ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ , କଠିନ ସମୟରେ ମାନବିକତା ସହ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବା ଦରକାର । ମୁଁ ନେପାଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ନେପାଳକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଯବାନ

ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ୫ ଫୁଟର ମଗର

ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା କାର୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳା
NEPAL FLASH FLOOD VICTIMS
NEPAL FLOOD LATEST NEWS
PRAYERS FOR NEPAL
SUDARSAN PATTNAIK SAND ART

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Rakhi

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଯବାନ

August 28, 2026 at 4:23 PM IST
CROCODILE SAFELY RESCUED

ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ୫ ଫୁଟର ମଗର

August 25, 2026 at 7:24 PM IST
CAR with 2 people Swept away in Baitarani River flood water Jajpur

ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା କାର୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

August 25, 2026 at 1:31 PM IST
vehicle of MLA and the BID stopped at Bangiri Nal Bridge

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି, ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଫସିଲା ବିଧାୟକ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ଗାଡି

August 24, 2026 at 7:57 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.