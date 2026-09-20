Watch: ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ, ଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 20, 2026 at 1:20 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ । ଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟରେ ଭିଡ଼ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ନୂଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବାନ୍ନ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେବ । ଏହା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୂଆ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡିର ନିଆରା ପରମ୍ପରା:
ନୂଆ ଧାନ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସମେତବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକେ । ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଉତ୍ସାହ । ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଖାଇ ପରମ୍ପରା ଟିକେ ନିଆରା । ଏଠାରେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଦଶହରା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ତିହରୀ ହାଟ:
ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଭବାନୀପାଟଣା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ, ମଦନପୁର ରାମପୁର, ଜୟପାଟଣା ଓ ମା'ଙ୍କ ମୂଳପୀଠ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଅବସରରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣାରେଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟ । ସହରର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଛକରୁ ଭବାନୀ ସିନେମା ହଲ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସିଛି ନୂଆଖାଇ ହାଟ । ଏଠାରେ ନୂଆ ଧାନ, ନୂଆ ଚାଉଳ, ସାରୁ ଶାଗ, କରଡ଼ି, ନୂଆ ହାଣ୍ତି, କୁରେଇ ପତ୍ର ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ହାଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଖାଇ:
ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସକାଳ ୮ଟା ୨୦ରୁ ୯ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ନେଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ନେବା ପରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଖାଇବେ ଲୋକେ । ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି । ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ୍ । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା । ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମୋଦିନୀ ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଜୟ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ । ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ । ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମେ ନୂଆଁ ଖାଇବୁ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଘର ଦ୍ୱାରା ସଫା ସୁତୁରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ବଜାର ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି ନୂଆ ଧାନ, କୁରେ଼ଇ ପତ୍ର ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ନୂଆଖାଇ ବଜାର । ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମର ନୂଆଖାଇ । ବଜାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି । ପରବ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ । ଏହା ତ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ । ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭଲରେ ବିତିଗଲା । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବି ଯେମିତି ସୁଖଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଭବାନୀପାଟଣା: ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ । ଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟରେ ଭିଡ଼ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ନୂଆ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନବାନ୍ନ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେବ । ଏହା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନୂଆ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଭବାନୀପାଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡିର ନିଆରା ପରମ୍ପରା:
ନୂଆ ଧାନ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସମେତବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକେ । ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଉତ୍ସାହ । ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଖାଇ ପରମ୍ପରା ଟିକେ ନିଆରା । ଏଠାରେ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଦଶହରା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ତିହରୀ ହାଟ:
ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଭବାନୀପାଟଣା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ, ମଦନପୁର ରାମପୁର, ଜୟପାଟଣା ଓ ମା'ଙ୍କ ମୂଳପୀଠ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଅବସରରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭବାନୀପାଟଣାରେଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟ । ସହରର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଛକରୁ ଭବାନୀ ସିନେମା ହଲ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସିଛି ନୂଆଖାଇ ହାଟ । ଏଠାରେ ନୂଆ ଧାନ, ନୂଆ ଚାଉଳ, ସାରୁ ଶାଗ, କରଡ଼ି, ନୂଆ ହାଣ୍ତି, କୁରେଇ ପତ୍ର ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ହାଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଖାଇ:
ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସକାଳ ୮ଟା ୨୦ରୁ ୯ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବା ନେଇ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ନେବା ପରେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଖାଇବେ ଲୋକେ । ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି । ପର୍ବ ସରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ୍ । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା । ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମୋଦିନୀ ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଜୟ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ । ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ । ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମେ ନୂଆଁ ଖାଇବୁ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଘର ଦ୍ୱାରା ସଫା ସୁତୁରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ବଜାର ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି ନୂଆ ଧାନ, କୁରେ଼ଇ ପତ୍ର ମିଳୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ନୂଆଖାଇ ବଜାର । ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆମର ନୂଆଖାଇ । ବଜାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି । ପରବ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ । ଏହା ତ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ । ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭଲରେ ବିତିଗଲା । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବି ଯେମିତି ସୁଖଶାନ୍ତିରେ କଟିବ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା