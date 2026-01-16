ମଙ୍ଗଳାଯୋଡିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ମଡେଲର କଲେ ପ୍ରଶଂସା - GOVERNOR VISITED MANGALAJODI
Published : January 16, 2026 at 2:52 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଡ. ଜୟଶ୍ରୀ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡିର ଇକୋ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏହାର ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ।
ବିଶେଷକରି ଏହାର ବିଶାଳ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିହାର ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାଏ । ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳିତ ଇକୋ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପରିବେଶ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ପରିବେଶ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳିତ ଇକୋ-ଟୁରିଜିମ ମଡେଲକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା:
ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି," ମଙ୍ଗଳାଯୋଡିର ଶାନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ । ପରିବେଶ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିପରି ପ୍ରକୃତିର ରକ୍ଷକ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ଉତ୍ସାହଜନକ । ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କିପରି ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ତାହାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହିପରି ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳିତ ସଂରକ୍ଷଣ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
