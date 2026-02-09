ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା ଉଦଯାପିତ; ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧମାଲ୍ କଲା ପ୍ରିନ୍ସ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ - ODISHA FOOD AND CRAFT FESTIVAL
Published : February 9, 2026 at 8:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଲା ଶିଳ୍ପାରମମ୍ । ଉଦଯାପିତ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା । ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧମାଲ୍ କଲା ପ୍ରିନ୍ସ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ । ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ (SOWW) ପକ୍ଷରୁ ତିନିଦିନ ଧରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶିଳ୍ପାରମମ୍ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳାର ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଉଦଯାପିତ ହୋଇଛି । ମେଳାର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରିନ୍ସ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର କଳାକାରମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭି.ଏସ୍. ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ୍, ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର, ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଭାରତ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ଏନଟିପିସିର, ଜିଏମ୍ ଏଚ୍.ଆର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭି.ଏସ୍. ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କଳାସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ," ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସ୍ବାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଡ୍ ଏବଂ କ୍ରାଫ୍ଟ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ମୁଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଠାରୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
