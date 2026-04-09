Watch: ସମାପନ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା, ଶେଷ ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ - ODISHA FAMOUS HINGULA YATRA
Published : April 9, 2026 at 3:01 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ମା' ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଓଡିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିରୂପି ମା' ହିଙ୍ଗୁଳା ଶୀତୁଳା ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଯାତ୍ରା 9 ଦିନ ବ୍ୟାପି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ପାଳନ ପୂର୍ବକ ମା'ଙ୍କ ତାଳଚେର ବାସିନ୍ଦା ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସି ମା'ଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ରୀତିନୀତି ଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା:
ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ତାଲିକାରେ ତାଳଚେରର ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ । ତାଳଚେରର ଇତିହାସ ସହିତ ମା’ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ମା’ଙ୍କୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଶୀତୁଳା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଳଚେର ରାଜ ପରିବାରର ଯୁବରାଜ ବିଜୟେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୁଖ୍ୟ ଯଜମାନ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ କେବଳ ରାଜ ପରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରାଯାଇଥିଲା । ମା'ଙ୍କର ଉଭାସ୍ଥଳୀରେ ଶେଷ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା:
ପୂଜା ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ବିରାଟ ‘ଆଲମ’ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଉଭାସ୍ଥଳୀ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସେଠାରେ ଦେହୁରୀମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ମା’ଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ । ମା’ କଳାପଟଙ୍କୁ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ମହୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୀତୁଳା ପୂଜା ପରେ ଉଭାସ୍ଥଳୀରୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଉଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମା’ଙ୍କ ଆଲମକୁ ବଡ଼ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ‘ଅଧରପଣା’ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ।
ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠରେ ଚାଲିଥିବା ୨୨ତମ ହିଙ୍ଗୁଳା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ତାଳଚେର ରାଜା ବିଜୟେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
