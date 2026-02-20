ETV Bharat / Videos

Odisha Budget: ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ, ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - ODISHA ASSEMBLY BUDGET SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 20, 2026 at 4:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେଲା ଆଗାମୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲଗାତର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୃହରେ ବଜେଟ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବଜେଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ସେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । 

 

ସୌଜନ୍ୟ: ଦୂରଦର୍ଶନ 

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହେଲା ଆଗାମୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲଗାତର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୃହରେ ବଜେଟ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବଜେଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ସେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । 

 

ସୌଜନ୍ୟ: ଦୂରଦର୍ଶନ 

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA ASSEMBLY
ODISHA BUDGET LIVE
MOHAN CHARAN MAJHI
ବିଧାନସଭା ଲାଇଭ
ODISHA ASSEMBLY BUDGET SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

ODISHA ASSEMBLY LIVE STREAMING

ASSEMBLY LIVE: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ...

February 17, 2026 at 11:07 AM IST
Pariksha Pe Charcha

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା'; ଦେଖନ୍ତୁ LIVE

February 9, 2026 at 10:21 AM IST
Union Budget 2026

ସଂସଦରେ ବଜେଟ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ, LIVE

February 1, 2026 at 11:01 AM IST
77th Republic Day Celebration

ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2026, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ LIVE

January 26, 2026 at 10:08 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.