କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମୁରା ଉଦଯାପିତ, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ - KALAHANDI UTSAV GHUMARA 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 19, 2026 at 3:09 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ 'ଉତେଇ ରାଉଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ' । ଶେଷ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ "ଘୁମୁରା -୨୦୨୬"। ଗତ ୧୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହୋଉତ୍ସବର ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଉଦଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପହଁଞ୍ଚିବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଲାଲ୍ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ "ଘୁମୁରା ୨୦୨୬"ର ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୮୯୧.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୬୧୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତେଇ ରାଉଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ୩,୩୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ," ୨୮ ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ 'ଘୁମୁରା'ରେ ଯୋଗଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଥିଲା । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ, ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଓ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ନିଆରା । କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି । ଏହି ମାଟିରେ ଅନେକ ବରପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉତେଇ ରାଉଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୩,୩୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଟପାଙ୍କ ନାଚରେ ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ - KALAHANDI UTSAV GHUMURA 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ, ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଘୁମୁରା 2026 - GHUMURA 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି
ଭବାନୀପାଟଣା: ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ 'ଉତେଇ ରାଉଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ' । ଶେଷ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ "ଘୁମୁରା -୨୦୨୬"। ଗତ ୧୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମହୋଉତ୍ସବର ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଉଦଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପହଁଞ୍ଚିବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଲାଲ୍ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ "ଘୁମୁରା ୨୦୨୬"ର ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୮୯୧.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୩୬୧୨ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତେଇ ରାଉଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ୩,୩୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ," ୨୮ ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ 'ଘୁମୁରା'ରେ ଯୋଗଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଥିଲା । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ, ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଓ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା ନିଆରା । କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି । ଏହି ମାଟିରେ ଅନେକ ବରପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଉତେଇ ରାଉଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୩,୩୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କଟପାଙ୍କ ନାଚରେ ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ - KALAHANDI UTSAV GHUMURA 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୁଲୁକିଲା ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ, ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଘୁମୁରା 2026 - GHUMURA 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି