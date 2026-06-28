ETV Bharat / Videos

ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ - NABA DAS MURDER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 8:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା । ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି l ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ଝିଅ (ଦିପାଳୀ ଦାସ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଗଲା । ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିବା କାରଣରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଲେ ମାମଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ।"
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ; PSO କହିଲେ ଗୁଳିମାଡ଼ କିଏ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି

ଆୟକର ସ୍କାନରରେ ସ୍ବର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ, ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା । ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି l ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ଝିଅ (ଦିପାଳୀ ଦାସ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଗଲା । ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିବା କାରଣରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଲେ ମାମଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ।"
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ; PSO କହିଲେ ଗୁଳିମାଡ଼ କିଏ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି

ଆୟକର ସ୍କାନରରେ ସ୍ବର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ, ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

MANMOHAN SAMAL
ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
NABA DAS MURDER CBI INQUIRY
ନବ ଦାସ
NABA DAS MURDER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Balasore Medical Action committee expresses concern Over Government healthcare

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚେତାବନୀ

June 28, 2026 at 8:40 PM IST
The historic kathachakra Champak Dwadashi Banayatra with centuries-old history held at Dandamukundapur

ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ

June 28, 2026 at 11:20 AM IST
After Attack Teacher Accused Hides on Tree Fearing Arrest in Astaranga Puri

ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍‌ ହେଲା ପୋଲିସ୍‌

June 27, 2026 at 3:50 PM IST
BJD Leader Sujata Rout Kartikeyan visited Srimandir Puri

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ

June 27, 2026 at 8:05 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.