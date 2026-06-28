ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ - NABA DAS MURDER
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 28, 2026 at 8:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା । ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି l ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ଝିଅ (ଦିପାଳୀ ଦାସ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଗଲା । ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିବା କାରଣରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଲେ ମାମଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ; PSO କହିଲେ ଗୁଳିମାଡ଼ କିଏ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି
ଆୟକର ସ୍କାନରରେ ସ୍ବର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ, ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୂର୍ବତନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା । ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନେଇ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି l ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ଝିଅ (ଦିପାଳୀ ଦାସ) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଗଲା । ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିବା କାରଣରୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଲେ ମାମଲା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ; PSO କହିଲେ ଗୁଳିମାଡ଼ କିଏ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିନି
ଆୟକର ସ୍କାନରରେ ସ୍ବର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ, ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର