ETV Bharat / Videos

ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ, ଗୁରୁତର ରୋଗୀକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2026 at 10:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ହଟହଟ୍ଟା ହେଲେ ରୋଗୀ । ରାସ୍ତାଜାମ କାରଣରୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ବାଲେଶ୍ବର ସୋରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଘଟଣା । ଆଜି ସକାଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବାରୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବା ଜାମ୍ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ସୋର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରାସ୍ତାଜାମରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଫସିଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଯାଇଛି । ଗୋଟେ ପଟେ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । 

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ; କ'ଣ ଖୋଲା ଓ ବନ୍ଦ ରହିବ ? କ’ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ?

ବାଲେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ହଟହଟ୍ଟା ହେଲେ ରୋଗୀ । ରାସ୍ତାଜାମ କାରଣରୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ବାଲେଶ୍ବର ସୋରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଘଟଣା । ଆଜି ସକାଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବାରୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବା ଜାମ୍ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ସୋର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରାସ୍ତାଜାମରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଫସିଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ପୁଣି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଯାଇଛି । ଗୋଟେ ପଟେ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । 

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡିଶା ବନ୍ଦ; କ'ଣ ଖୋଲା ଓ ବନ୍ଦ ରହିବ ? କ’ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ?

For All Latest Updates

TAGGED:

BALESWAR BANDH IMPACT
BALASORE BANDH AMBULANCE RETURN
ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ଫେରିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ଓଡିଶା ବନ୍ଦ
ODISHA BANDH

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Call to join in building a developed Odisha Chief Ministers Seva Jyoti Yatra in Khordha

ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ: ଖୋରଧାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା

October 7, 2026 at 5:33 PM IST
PM MODI 25 YEARS PUBLIC SERVICE

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ଜନସେବା ପୂର୍ତ୍ତି, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

October 7, 2026 at 11:36 AM IST
Bolero catches fire Khordha Simara road

ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା ବୋଲେରୋ

October 5, 2026 at 7:29 PM IST
AGNI BHAIRAV JHAMU YATRA

ଭୈରବ ଦେବଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା; ନିଆଁରେ ଚାଲିଲେ, କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଲେ

October 5, 2026 at 2:00 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.