MMDR ଆଇନ; 'ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହରାଇବ 12000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର'
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 23, 2026 at 5:08 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଖଣି ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । MMDR ଆଇନକୁ ‘କଳା ଆଇନ’ କହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ,ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ।
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଦଳ । ଏହି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।
"MMDR ଆଇନ 2026 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଦୁଇଜଣ ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଖଣିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଓ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହି ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ ବୋଲି ଆମର ଆଶଙ୍କା । ଏହି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଭରଣା କରିବେ ? ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଖଣି ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । MMDR ଆଇନକୁ ‘କଳା ଆଇନ’ କହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ,ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ।
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଦଳ । ଏହି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।
"MMDR ଆଇନ 2026 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଦୁଇଜଣ ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଖଣିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଓ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହି ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ ବୋଲି ଆମର ଆଶଙ୍କା । ଏହି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଭରଣା କରିବେ ? ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର