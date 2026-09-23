ETV Bharat / Videos

MMDR ଆଇନ; 'ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହରାଇବ 12000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନେବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର'

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 5:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଖଣି ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । MMDR ଆଇନକୁ ‘କଳା ଆଇନ’ କହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ,ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ।

 

ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଦଳ । ଏହି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।


"MMDR ଆଇନ 2026 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଦୁଇଜଣ ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଖଣିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଓ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହି ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ ବୋଲି ଆମର ଆଶଙ୍କା । ଏହି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଭରଣା କରିବେ ? ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । 
 

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଖଣି ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । MMDR ଆଇନକୁ ‘କଳା ଆଇନ’ କହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ,ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ।

 

ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଦଳ । ଏହି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ।


"MMDR ଆଇନ 2026 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଦୁଇଜଣ ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ଖଣିର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଓ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହି ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ ବୋଲି ଆମର ଆଶଙ୍କା । ଏହି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଭରଣା କରିବେ ? ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । 
 

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ: ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହ ଅଚଳ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

121 ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ
ASSEMBLY MONSOON SESSION 2026
ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ
ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
MMDR AMENDMENT ACT

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Alarm foils SBI SriRam nagar bank robbery plot Baleshwar

ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଲାର୍ମ

September 23, 2026 at 1:41 PM IST
Fire Outbreak at Hotel in Balasore

ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ହୋଟେଲ, ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପାଉଁଶ

September 22, 2026 at 10:07 AM IST
Smoke Emitting From Moving Bus in Middle Road at Kendrapada

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ

September 21, 2026 at 1:48 PM IST
Nuakhai Bhetghat

ଏକାଠି ନାଚିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ

September 21, 2026 at 1:45 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.