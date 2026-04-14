ETV Bharat / Videos

ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି; ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଆମ ସରକାର ଫୋକସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି - CM VISIT TARINI TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦୁଝର: ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆଜି ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ୯୦ ତମ ଚଇତି ପର୍ବର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷଲାଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିସହିତ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ । ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ ତଥା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । 

ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା, ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ପଛୁଆ, ଦଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ୫କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ୩ କୋଟି ୨୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏଥିସହ, ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ମିଳିବା ସହିତ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତର ୪ର୍ଥ ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଆର ଆମେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର 

For All Latest Updates

TAGGED:

ODIA NEW YEAR
PANA SANKRANTI 2026
CM MOHAN MAJHI
GHATGAON MAA TARINI TEMPLE
CM VISIT TARINI TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.