ଓଡିଆ ସିନେମା ନିର୍ମାତା ରବି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏକାଦଶାହ ଅବସରରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲା ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ - ODIA FILM PRODUCER RAVI SWAIN
Published : April 18, 2026 at 9:11 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଅଫେରନ୍ତା ରାଇଜରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ନିର୍ମାତା ରବି ସ୍ୱାଇଁ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ତାଙ୍କ ଏକାଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅନେକ କଳାକାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ଓଡି଼ଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଅବଦାନ ସଭିଏଁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରତିଭାକୁ ହରାଇ ଓଲିଉଡ୍ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ରବିଙ୍କ ଓଡି଼ଆ ହିଟ୍ ସିନେମା:
ରବି ସ୍ୱାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । 90 ଦଶକରେ “ଜୋର ଯାର ମୂଲକ ତାର”, “ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା”, “କିହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ” ଓ “ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶାରୀ” ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର (ଏପ୍ରିଲ 7) ଦିନ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୭ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଶୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଓ ସିନେ ପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରବି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅବଦାନ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳନ
Watch: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଡା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଶରୀରରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ନିମାପଡ଼ା: ଅଫେରନ୍ତା ରାଇଜରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା ନିର୍ମାତା ରବି ସ୍ୱାଇଁ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ତାଙ୍କ ଏକାଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଅନେକ କଳାକାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଓ ଓଡି଼ଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଅବଦାନ ସଭିଏଁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରତିଭାକୁ ହରାଇ ଓଲିଉଡ୍ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ରବିଙ୍କ ଓଡି଼ଆ ହିଟ୍ ସିନେମା:
ରବି ସ୍ୱାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ । 90 ଦଶକରେ “ଜୋର ଯାର ମୂଲକ ତାର”, “ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା”, “କିହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ” ଓ “ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶାରୀ” ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର (ଏପ୍ରିଲ 7) ଦିନ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୭ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ନମ୍ରତା ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରତିଭା ମହାରଥୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଶୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଓ ସିନେ ପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରବି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅବଦାନ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳନ
Watch: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଡା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଶରୀରରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା