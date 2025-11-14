Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / Videos

ନୂଆପଡାରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ, ବିଜୟ ପଛର କାରଣ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ - NUAPADA BY ELECTION 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 14, 2025 at 4:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nuapada by election 2025 ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ବୃହତ ବିଜୟ । 83,748 ଭୋଟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଜିତାପଟ । ବିଜେପି ବମ୍ପର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସେଲିବ୍ରେସନ । ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ବିଜେପି ନୂଆପଡା ଆସନ ସିଟ୍‌ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ ଦେଲା । ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ ନା ବିଜେପି ସରକାରର ସଫଳତା । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଇକଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ ପଛର ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ...

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲାଇଭ Nuapada Result: 65 ହଜାର ଭୋଟ ଆଗରେ ଜୟ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଘାସିରାମ

NUAPADA RESULT: ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା 

Nuapada by election 2025 ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ବୃହତ ବିଜୟ । 83,748 ଭୋଟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଜିତାପଟ । ବିଜେପି ବମ୍ପର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସେଲିବ୍ରେସନ । ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରେ ବିଜେପି ନୂଆପଡା ଆସନ ସିଟ୍‌ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ ଦେଲା । ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ୍ ନା ବିଜେପି ସରକାରର ସଫଳତା । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଇକଙ୍କ ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ ପଛର ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ...

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଲାଇଭ Nuapada Result: 65 ହଜାର ଭୋଟ ଆଗରେ ଜୟ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଘାସିରାମ

NUAPADA RESULT: ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା 

For All Latest Updates

TAGGED:

NUAPADA ELECTION RESULT 2025
BJP NUAPADA VICTORY
RABI NARAYAN NAIK
PANCHAYATI RAJ MINISTER ODISHA
NUAPADA BY ELECTION 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

GHASIRAM MAJHI CASTS VOTE

ଭୋଟ୍ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, କହିଲେ '2000% ଆଶାବାଦୀ'

November 11, 2025 at 12:14 PM IST
deer rescued by sibling in rajasthan

ଜାଲରେ ଫସିଥିବା ହରିଣକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ କୋମଳମତି ପିଲା, ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା

November 8, 2025 at 11:46 PM IST
National Song Vande Mataram Sand Animation

'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ

November 6, 2025 at 8:57 PM IST
Muruja competition at Rairangpur

'ମୁରୁଜରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ' ପଥ ମହୋତ୍ସବ ଜରିଆରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ

November 5, 2025 at 7:28 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.