ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫାଇଟ୍; ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, କହିଲେ 'ସବୁ ବର୍ଗର ଭୋଟ ମିଳିବ, ବିଜୟୀ ହେବି' - INDEPENDENT CANDIDATE LOCHAN MAJHI
Published : November 3, 2025 at 12:43 PM IST
ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାମୀ ଗାଡି, ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଧରି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କରୁଛନ୍ତି, ଦଳ ବଳ ଧରି ଗାଁ ଗାଁରେ ନିର୍ବାଚନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି । ଏୟାରି ଭିତରେ ରାଜନୀତିର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ନୂଆପଡା ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋଚନ ସିଂ ମାଝୀଙ୍କ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ନିଆରା । ଲୋଚନସିଂ ମାଝୀ ନୂଆପଡା ସଦର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଆମାନାରା ଗାଁର ଆଦିବାସୀ କୃଷକ ନେତା ଅଟନ୍ତି । ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ରଣ ଭୂମିରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲାଣି । ତଥାପି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ।
ଚଳିତ ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ରଣଭୂମିରେ ପୁଣି ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲୋଚନସିଂ ମାଝୀ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଠାରେ ନା ଅଛି ଦାମୀ ଗାଡି ନା ଅଛି ଟଙ୍କା କେବଳ ଏକ ପୁରୁଣା ମୋଟର ସାଇକଲରେ ଛୋଟ ମାଇକ ବାନ୍ଧି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ମୋଟର ସାଇକଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ତି ପାଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ପିଆଜ ଲୁଣ ଯେଉଁଠି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେଇଠି ବସି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଜେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପୁରା ଦମ୍ଭ ରଖିଛନ୍ତି ଲୋଚନ ସିଂ ମାଝୀ । ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କରିବା ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବା । ଏହାସହିତ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ମିଥ୍ୟା କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋଚନ ସିଂ ମାଝୀ । ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋଚନ ସିଂ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ନୂଆପଡା ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
