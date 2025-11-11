ETV Bharat / Videos

ଭୋଟ୍ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, କହିଲେ '2000% ଆଶାବାଦୀ' - NUAPADA BY ELECTION 2025

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 12:14 PM IST

NUAPADA BY ELECTION 2025, ନୂଆପଡ଼ା: ଭୋଟ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ । ନୂଆପଡା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 120 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଘାସିରାମ । ସେ ଭୋଟ ଦେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ ନେଇ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଘାସିରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ମୁଁ ଏଥର 2 ହଜାର ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟୀ ହେବି । ନୂଆପଡା ଭୋଟର ଆଉ ଅବହେଳିତ ନୁହନ୍ତି । ଏଥର ବହୁତ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି । ଭଲ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା । " 

ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଯେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ନୂଆପଡା ଜ଼ିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା

NUAPADA POLLING DAY
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ
GHASIRAM MAJHI CONGRESS CANDIDATE
NUAPADA BY POLL 2025
NUAPADA BY ELECTION 2025

