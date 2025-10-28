ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି - NUAPADA BY ELECTION 2025
Published : October 28, 2025 at 4:05 PM IST
ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସକାଳୁ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1ରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ପ୍ରାତଃରେ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ସହରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ବନକା ପଡା ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ।
ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବନକା ପଡାର ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୋନିଆ ଜୈନ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଶାନ ଡାଗା ରହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ବନକା ପଡ଼ାର ଯୁବକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ଲୋକେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ବାପା ସମାଜ ସେବକ ଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରା ଲୋକେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନାର ଲୋକେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ଖରିଆର ରୋଡ଼ NACକୁ ସରକାର ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବେଶ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି । ଖୁସିରେ ଏଥର ବିଜେପିଙ୍କୁ ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟ ଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା