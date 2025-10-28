ETV Bharat / Videos

ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି - NUAPADA BY ELECTION 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 4:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସକାଳୁ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1ରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ପ୍ରାତଃରେ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ସହରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ବନକା ପଡା ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ।  

ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବନକା ପଡାର ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୋନିଆ ଜୈନ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଶାନ ଡାଗା ରହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି । 

ବନକା ପଡ଼ାର ଯୁବକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ଲୋକେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ବାପା ସମାଜ ସେବକ ଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରା ଲୋକେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । 

ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନାର ଲୋକେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ଖରିଆର ରୋଡ଼ NACକୁ ସରକାର ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବେଶ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି । ଖୁସିରେ ଏଥର ବିଜେପିଙ୍କୁ ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟ ଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେପିର ନୂଆପଡ଼ା ରଣନୀତି; କେଭି ଓ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିବେ 8 ଜୋନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା  

ନୂଆପଡା: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ସକାଳୁ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1ରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ପ୍ରାତଃରେ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ସହରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1 ବନକା ପଡା ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ।  

ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ବନକା ପଡାର ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖରିଆର ରୋଡ଼ NAC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୋନିଆ ଜୈନ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଶାନ ଡାଗା ରହି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି । 

ବନକା ପଡ଼ାର ଯୁବକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ଲୋକେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ବାପା ସମାଜ ସେବକ ଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାଟକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରା ଲୋକେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । 

ଅପରପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନାର ଲୋକେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ଖରିଆର ରୋଡ଼ NACକୁ ସରକାର ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବେଶ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି । ଖୁସିରେ ଏଥର ବିଜେପିଙ୍କୁ ଲୋକେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟ ଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବିଜେପିର ନୂଆପଡ଼ା ରଣନୀତି; କେଭି ଓ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, 8 ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିବେ 8 ଜୋନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା  

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP CANDIDATE JAY DHOLAKIA
NUAPADA BY POLL 2025
BJP NUAPADA CAMPAIGNING
BJP NUAPADA BY POLL CAMPAIGN
NUAPADA BY ELECTION 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Rare Punganur breed of cows welcomed at Sri Venkatesh Balaji Temple Rajasthan

ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ବିରଳ ଅତିଥି, ନାଁ ରାଧା-କୃଷ୍ଣ

October 26, 2025 at 2:32 PM IST
Kendrapara Baladevjew Temple

ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପାଟବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ ବଳଦେବଜୀଉ

October 26, 2025 at 11:26 AM IST
Chhat Mahaparv begins Nahay Khaay celebrated

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ, 'ନାହାୟ-ଖାୟ' ପାଳିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

October 25, 2025 at 9:14 PM IST
BHADRAK KALI PUJA

ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀ

October 21, 2025 at 6:12 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.