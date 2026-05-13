ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ନଜର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାତ୍ରୀ ପ୍ରହରା - BALASORE POLICE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 13, 2026 at 9:10 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ରୋକ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ୍ରେ ସବୁଠି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର । ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାତ୍ରୀ ପ୍ରହରା ଦିଆଯାଇ, ଯିବାଆସିବା କରୁଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କାର୍ ଡିକି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଉପରେ ନଜର ଦିଆଯାଇଛି । ଯେମିତି କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ ଘଟିବ ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ଏମିତି କି ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ନାକା ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ କରିଛନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ସହ ସୀମା ଦେଇ କୌଣସି ନିଶା କାରବାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ନିଜେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ।
ସବୁଠି ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ରେଞ୍ଜରେ ନାଇଟ ବ୍ଳକିଂ, ଗାଡି ଚେକିଂ, ନାକା ଆଦି କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରୀ ପ୍ରହରାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଠିକଠାକ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଥାନା, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଅଫିସର ବାହାରେ ଖାନତଲାସୀ କରିବେ । ବିଶେଷ କରି ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅରାଜକତତ୍ତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଗତ ତିନିମାସ ଭିତରେ ୬୮ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର: 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ, ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା
NCRB 2024 ରିପୋର୍ଟରେ ହିଂସା ଓ ଅପରାଧର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ! ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
ବାଲେଶ୍ବର: ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ରୋକ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ୍ରେ ସବୁଠି ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର । ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାତ୍ରୀ ପ୍ରହରା ଦିଆଯାଇ, ଯିବାଆସିବା କରୁଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । କାର୍ ଡିକି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଉପରେ ନଜର ଦିଆଯାଇଛି । ଯେମିତି କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ ଘଟିବ ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ଏମିତି କି ସୀମାରେ ମଧ୍ୟ ନାକା ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ କରିଛନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବା ସହ ସୀମା ଦେଇ କୌଣସି ନିଶା କାରବାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ନିଜେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ।
ସବୁଠି ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ରେଞ୍ଜରେ ନାଇଟ ବ୍ଳକିଂ, ଗାଡି ଚେକିଂ, ନାକା ଆଦି କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରୀ ପ୍ରହରାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଠିକଠାକ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଥାନା, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଅଫିସର ବାହାରେ ଖାନତଲାସୀ କରିବେ । ବିଶେଷ କରି ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅରାଜକତତ୍ତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଗତ ତିନିମାସ ଭିତରେ ୬୮ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର: 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ, ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା
NCRB 2024 ରିପୋର୍ଟରେ ହିଂସା ଓ ଅପରାଧର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ! ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର