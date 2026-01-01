ETV Bharat / Videos

ନୂତନବର୍ଷ 2026; ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡିଲେ - JAJPUR MAA BIRAJA TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ନୂତନବର୍ଷ 2026; ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 1, 2026 at 3:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ପାଦ ଥାପି ସାରିଛି ଇଂରାଜୀ ନବ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦେବା ଦେବୀ ପୀଠରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଜି ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସକାଳୁମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା'ଙ୍କ ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି ଥିଲା ବେଳ ଗଡିବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଷ ସାରା ଭଲରେ କାଟିବା ପାଇଁ କାମନା କରିଥିଲେ ।


ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମା’ ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଭୋରରୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ସେବାୟତ ଧନୁଞ୍ଜୟ ପାଣି । 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର 

ଯାଜପୁର: ପାଦ ଥାପି ସାରିଛି ଇଂରାଜୀ ନବ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦେବା ଦେବୀ ପୀଠରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଜି ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସକାଳୁମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା'ଙ୍କ ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି ଥିଲା ବେଳ ଗଡିବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଷ ସାରା ଭଲରେ କାଟିବା ପାଇଁ କାମନା କରିଥିଲେ ।


ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମା’ ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଭୋରରୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ସେବାୟତ ଧନୁଞ୍ଜୟ ପାଣି । 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

MAA BIRAJA TEMPLE
NEW YEAR 2026
DEVOTEES VISIT MAA BIRAJA TEMPLE
MASSIVE CROWD AT MAA BIRAJA TEMPLE
JAJPUR MAA BIRAJA TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

SNOWFALL

Watch: ବାଃ କି ସୁନ୍ଦର...ବରଫ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ପ୍ରକୃତି

January 1, 2026 at 3:12 PM IST
New year 2026 wish puri sand art world peace message

ନବବର୍ଷକୁ ସ୍ବାଗତ, ବାଲୁକାକଳାରେ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା

January 1, 2026 at 8:55 AM IST
ZERO NIGHT CELEBRATION

ନୂଆବର୍ଷ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ: କେକ୍‌-ମିଠା ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜମିବ ଜିରୋ ନାଇଟ ସେଲିବ୍ରେସନ

December 31, 2025 at 8:19 PM IST
Bargarh

ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ହାତୀ ଉପରେ ବସି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରଙ୍ଗମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

December 30, 2025 at 11:19 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.