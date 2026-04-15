ଯାହା ନେପାଳରେ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିବ, ଯୁବକମାନେ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ:ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ - ODISHA JANATA CONGRESS

ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 9:06 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ 'ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ' ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଦଳ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ଏହାସହ ବିଗତ ସରକାର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୋକିମ । ତେବେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ ? ଦଳ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍‌ କରିବ ? ସେନେଇ ETV Bharat ସହ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ?
ଉତ୍ତର: 'ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା' ଆମର ଟ୍ୟାଗ୍‌ । ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ହେଲେ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନାହିଁ ।ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଲାନାହିଁ କି ମହାନଦୀର ପାଣି ଆସିପାରିଲାନି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା । ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଏ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ନୂଆ ଦଳ ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହିବ କି ?

ଉତ୍ତର: ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହେବ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯୁବଶକ୍ତି, ମହିଳା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗକୁ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିବ ?

ଉତ୍ତର: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବୁ । ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ।ଲୋକମାନଙ୍କଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ।
 

ପ୍ରଶ୍ନ: Gen-Zଙ୍କୁ କଣ କହିବେ?

ଉତ୍ତର: ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ଓ ଆସାମରେ ଘଟିଥିଲା, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିବ । ଯୁବକମାନେ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯୁବକମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବେ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଓବେସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ,ସେମିତି କଣ ଲକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି ?

ଉତ୍ତର: ଓଡିଶା ଭିତରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ । ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବୁ ।
 

