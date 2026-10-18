LIVE: ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 18, 2026 at 10:51 AM IST
ଓଡ଼ିଶାର 44ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ । ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଉଛନ୍ତି । ଶପଥଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ଅଭିଷେକ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 500 ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ରାଜଭବନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ସମେତ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ।
ଓଡ଼ିଶାର 44ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ । ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଉଛନ୍ତି । ଶପଥଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ଅଭିଷେକ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରାୟ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 500 ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ରାଜଭବନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ସମେତ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ।