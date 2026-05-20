ସୋର ଏବଂ ଖଇରାରେ ନୂଆ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ - NEW COURT
Published : May 20, 2026 at 10:30 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଏବଂ ସୋରରେ ନୂତନ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ୍-କମ୍-JMFC ଅଦାଲତର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ।
ଖଇରା ବ୍ଲକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଏହି କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସୋର କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ନୂତନ ଭାବେ ଏହି କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ଖଇରାରେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜଜସିପ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଜଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଖଇରା ଓ ଆଖପାଖ ୩୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୋର କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ବର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାମଲା ଫଇସଲା ବି ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଓକିଲମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ବୋଲି କହିବା ସହ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ପ୍ରଥମକରି ଖଇରା ନୂତନ କୋର୍ଟରେ ଜଜ ଭାବେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଏବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି । ନାୟଖଣ୍ଡିରେ ନୂଆ ଜାଗା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ସୋର କୋର୍ଟରେ ଥିବା ୪୫୦୦ ପେଣ୍ଡିଂ ମାମଲା ଖଇରା କୋର୍ଟକୁ ଆସିଲା । ଆହୁରି ଅନେକ ମାମଲା ସେଠାରେ ରହିଛି । ନୂଆ କୋର୍ଟ ହୋଇ ଏଠାରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ସିମୁଳିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବ । ଦୁଇଟି ଯାକ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବାପରେ, ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ମଝିରେ ଅଡା ଠାରେ ଏକ ସବ-ଜେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଓକିଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଲମ୍ବୋଦର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ନିଜ ଗାଡି ନଥିବାରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ମାମଲା ପାଇଁ ବସରେ ବାଲେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ସୋରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏବେ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ଏଠାରେ ଛୋଟିଆ କୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠାକାର ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ବଡ଼ କୋର୍ଟ ହେବ । ଲୋକମାନେ ଆଉ ସୋର, ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବେନାହିଁ ।"
