ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ରଣପୁର ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 9, 2026 at 1:35 PM IST

Ranapur Mahotsav, ନୟାଗଡ଼: ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ମହୋତ୍ସବ ‘ଅର୍ଜୁନ’ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ବାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଶର ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସମର୍ପିତ ବୋଲି ଆୟୋଜକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ମାନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ତଥା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି ।

ସ୍ବାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ମାଟି:
ରଣପୁର ବ୍ଲକ୍ ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ନୋଡାଲ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଠାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା । ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ, ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି, ଦିବାକର ପରିଡ଼ା, ସଂଗ୍ରାମୀ ମୁରଲୀଧର ଦାସ, ବନମାଳୀ ରାମ, ଓ ସୁକୁରି ବେହେରାଙ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ରଣପୁର ମାଟି ଗର୍ବିତ । ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ।

ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ମେଲୋଡି ସଙ୍ଗୀତ:

ରଣପୁର ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ପୁରୀ ଶ୍ରୀ କଳା ନିକେତନର ରୋଜାଲିନ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦଳ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ହରହର ଶଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଶଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କ ମେଲୋଡି ସଙ୍ଗୀତରେ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ଝୁମିଥିଲେ । ମହୋତ୍ସବ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣ ସଭା । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ବାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

TAGGED:

NAYAGARH RANAPUR ARJUN MAHOTSAV
RANAPUR FREEDOM FIGHTERS
ରଣପୁର ମହୋତ୍ସବ
NAYAGARH RANAPUR
RANAPUR MAHOTSAV ARJUN

ETV Bharat Odisha Team

