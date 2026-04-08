Watch: ଧୂମଧାମରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଉଦଯାପିତ - LANKAPODI YATRA

ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 8, 2026 at 5:54 PM IST

ନୟାଗଡ: ଦଶପଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରା ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରା ଚଳିତବର୍ଷ ୨୨୪ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଧୂମଧାମରେ ଉଦଯାପିତ ହୋଇଛି । ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ୩୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କାଠ ନିର୍ମିତ ଦଶାନନ ରାବଣ ଓ କାଠ ନିର୍ମିତ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ।


ଦଶପଲ୍ଲାର କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ରାବଣକୁ ସୀତାହରଣ ଦିନ ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏହି ରାବଣ ଦଶପଲ୍ଲା ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସୀତା ଚୋରି ଦିନ ଏହି କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ରାବଣକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ରାମଲୀଳା ନାଟକରେ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ନାଚ କରୁଥିବା କଳାକାର ରାମଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନେ ରଥରେ ରହି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାଠ ନିର୍ମିତ ରାବଣ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ପଛକୁ ପଛକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ରରେ ରାବଣ ନିଧନ ନାଟକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି କାଠ ନିର୍ମିତ ରାବଣର ମୁଖ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ବଙ୍କା କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ । 

ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧକରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଓ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଦଶପଲ୍ଲାର ଏହି କାଠନିର୍ମିତ ରାବଣ ଏବଂ କାଠ ନିର୍ମିତ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଏବେ ବି ରହିଥ‌ିବା ବେଳେ ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଶରରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ । 

ସେହି ବ୍ରହ୍ମଶର ପୁଣି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଥାଏ । ତାହା ପୁଣି ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ରାତି ବୁଧ ପାହାନ୍ତିରେ । ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲଙ୍କାପୋଡି ଉତ୍ସଵ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଦଶପଲ୍ଲା ମହାବୀରଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜା ଅଭିଷେକ ପରେ ଉଯାପିତ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହିଯାତ ପରମ୍ପରା: ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ଲୋକକଳାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି

ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ନିଆରା ପୂଜା, ସାମିଲ ହେଲେ 20 ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ବାହାରିଲା ଚାପ ଡଙ୍ଗା

ସେପଟେ ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧୂମଧାମରେ ଲଙ୍କାପୋଡି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।’ 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହିଯାତ ପରମ୍ପରା: ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ଲୋକକଳାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି

ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ନିଆରା ପୂଜା, ସାମିଲ ହେଲେ 20 ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ବାହାରିଲା ଚାପ ଡଙ୍ଗା

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

UTKAL DIVAS CELEBRATION SINGAPORE

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ; ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ଦର୍ଶକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ

April 8, 2026 at 5:38 PM IST
SILK CITY MAHOTSAV 2026

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜମୁଛି ସିଲ୍କ ସିଟି ମହୋତ୍ସବ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା

April 7, 2026 at 2:37 PM IST
Utkal Divas 2026

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ

April 6, 2026 at 7:38 PM IST
ନିମାପଡା ଥାନା

ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ନିଆରା ପୂଜା, ସାମିଲ ହେଲେ 20 ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

April 6, 2026 at 12:49 PM IST

