ବସିଲା ମଡେଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ: ନୟାଗଡ଼ରେ ଏକାଠି ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ !
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 10, 2026 at 2:24 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଚାଲିଛି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ । ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ । ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନବାଣକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ । ଶାସକ ଦଳର ଜବାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନ ମିଳିବା ପରେ ଟେବୁଲ ମାଡ଼ରେ କମିଉଠୁଛି ସଂସଦ । ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ମାତ୍ର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖାଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀ ମାନେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆସିବା ଓ ଫେରିବା ସମୟରେ କଟକଣାର ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଦଶପଲ୍ଲା କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଶିବନୀ ପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଗଣିଆ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଛାତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର । ସେହିଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୃହର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଯୁକ୍ତି ଓ ବାଦ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଛାୟା ଲୋକ ସଭାରେ ।
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁଜନ ଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଛାୟା ଲୋକସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ସାଜି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀ ମାନେ । ଏଥିରେ ଅଫିସର ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ଯମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକ ଭୂମିକାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଅବିକଳ ସଂସଦୀୟ ସଭା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୃଜନ ସଭାଗୃହ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଭାରତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ । ବସିଥିଲା ଛାୟା ଲୋକ ସଭା । ଜିଲାର ୨୧ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ । ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଛାୟା ଲୋକସଭା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଅତିଥିମାନେ । ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ଏମ୍ପି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭଳି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ଅସଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭଳି ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅବକ୍ଷୟ ମୁହାଁ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ! ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କଳାକାର, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିର ଅନାଗ୍ରହ ଚିନ୍ତାର କାରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼
ନୟାଗଡ଼: ଚାଲିଛି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ । ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ । ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନବାଣକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ । ଶାସକ ଦଳର ଜବାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନ ମିଳିବା ପରେ ଟେବୁଲ ମାଡ଼ରେ କମିଉଠୁଛି ସଂସଦ । ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଂସଦୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ । ମାତ୍ର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖାଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀ ମାନେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆସିବା ଓ ଫେରିବା ସମୟରେ କଟକଣାର ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଦଶପଲ୍ଲା କୁଲୁରୁକୁମ୍ପା ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଶିବନୀ ପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଗଣିଆ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଛାତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅମ୍ଳାନ ମହାପାତ୍ର । ସେହିଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ନାୟକ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୃହର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଯୁକ୍ତି ଓ ବାଦ ବିବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଛାୟା ଲୋକ ସଭାରେ ।
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁଜନ ଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଛାୟା ଲୋକସଭାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ସାଜି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରୀ ମାନେ । ଏଥିରେ ଅଫିସର ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ଯମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରମୁଖ ସାମ୍ବାଦିକ ଭୂମିକାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଅବିକଳ ସଂସଦୀୟ ସଭା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ 2 ଜଣ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୃଜନ ସଭାଗୃହ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଭାରତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ । ବସିଥିଲା ଛାୟା ଲୋକ ସଭା । ଜିଲାର ୨୧ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ । ଏଥିପାଇଁ ଚୟନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବ ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଛାୟା ଲୋକସଭା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଅତିଥିମାନେ । ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ଏମ୍ପି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭଳି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ଅସଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭଳି ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅବକ୍ଷୟ ମୁହାଁ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ! ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କଳାକାର, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିର ଅନାଗ୍ରହ ଚିନ୍ତାର କାରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼