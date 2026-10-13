ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 13, 2026 at 1:07 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ନବରାତ୍ରି ସହିତ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଆଜି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ । ଏହା ମା'ଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ।
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି:
ପାର୍ବଣର ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ରତ୍ନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଖଟୁଲିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତି ପୂଜା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଜଗତି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ଦିନ ଏହି ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ମା'ଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ବେଶ:
ପୂଜାର ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମା'ଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମା' ତିରକମାଣ ବେଶ, ଷଷ୍ଠୀରେ ମା' କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶ, ସପ୍ତମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, ଅଷ୍ଟମୀ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଧିନୀ ବେଶ ଓ ନବମୀ ଅବସରରେ ମା'ଙ୍କ ମହା ନବମୀ ବେଶ ବା ଶାନ୍ତି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ମା'ଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଏବଂ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାକଟପୁର ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ମା'ଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା'ଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ୧୦୮ କୁମ୍ଭ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା କାଳରେ ମା'ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ମହାଳୟାରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ: ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
ନିମାପଡ଼ା: ନବରାତ୍ରି ସହିତ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଆଜି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ । ଏହା ମା'ଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ।
ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି:
ପାର୍ବଣର ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ରତ୍ନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଖଟୁଲିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତି ପୂଜା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଜଗତି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ଦିନ ଏହି ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
ମା'ଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ବେଶ:
ପୂଜାର ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମା'ଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମା' ତିରକମାଣ ବେଶ, ଷଷ୍ଠୀରେ ମା' କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶ, ସପ୍ତମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, ଅଷ୍ଟମୀ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଧିନୀ ବେଶ ଓ ନବମୀ ଅବସରରେ ମା'ଙ୍କ ମହା ନବମୀ ବେଶ ବା ଶାନ୍ତି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ମା'ଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଏବଂ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାକଟପୁର ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ମା'ଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା'ଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ୧୦୮ କୁମ୍ଭ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା କାଳରେ ମା'ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ମହାଳୟାରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ: ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା