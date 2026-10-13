ETV Bharat / Videos

ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିବସ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 1:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼ା: ନବରାତ୍ରି ସହିତ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଆଜି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ । ଏହା ମା'ଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।  ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ।

ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି:
ପାର୍ବଣର ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ରତ୍ନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଖଟୁଲିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତି ପୂଜା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଜଗତି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ଦିନ ଏହି ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
 

ମା'ଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ବେଶ:
ପୂଜାର ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମା'ଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମା' ତିରକମାଣ ବେଶ, ଷଷ୍ଠୀରେ ମା' କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶ, ସପ୍ତମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, ଅଷ୍ଟମୀ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଧିନୀ ବେଶ ଓ ନବମୀ ଅବସରରେ ମା'ଙ୍କ ମହା ନବମୀ ବେଶ ବା ଶାନ୍ତି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।


ମା'ଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଏବଂ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାକଟପୁର ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ମା'ଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
 

ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା'ଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ୧୦୮ କୁମ୍ଭ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା କାଳରେ ମା'ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

ମହାଳୟାରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ: ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

ନିମାପଡ଼ା: ନବରାତ୍ରି ସହିତ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ଆଜି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କାକଟପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ । ଏହା ମା'ଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।  ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ।

ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି:
ପାର୍ବଣର ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ରତ୍ନଗିରି ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଷାସୁରକୁ ଠାବ କରିବାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ରହିଛି । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏକ ଖଟୁଲିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗତି ପୂଜା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ଜଗତି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ପୁନର୍ବାର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ନବରାତ୍ରର ତୃତୀୟ ଦିନ ଏହି ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
 

ମା'ଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ବେଶ:
ପୂଜାର ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମା'ଙ୍କ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମା' ତିରକମାଣ ବେଶ, ଷଷ୍ଠୀରେ ମା' କାତ୍ୟାୟନୀ ବେଶ, ସପ୍ତମୀରେ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଂହବାହିନୀ ବେଶ, ଅଷ୍ଟମୀ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଧିନୀ ବେଶ ଓ ନବମୀ ଅବସରରେ ମା'ଙ୍କ ମହା ନବମୀ ବେଶ ବା ଶାନ୍ତି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।


ମା'ଙ୍କ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଏବଂ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାକଟପୁର ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ମା'ଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
 

ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା'ଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ୧୦୮ କୁମ୍ଭ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜା କାଳରେ ମା'ଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

ମହାଳୟାରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ: ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

କାକଟପୁର ମାଆ ମଙ୍ଗଳା
କଳାକଲି ବେଶ
NAVARATRI 2026
KAKATPUR MAA MANGALA
KALAKALI BESHA NAVARATRI

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Jajpur Maa biraja Rath yatra

ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

October 13, 2026 at 10:03 AM IST
Anganwadi Workers Association

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ

October 12, 2026 at 6:14 PM IST
Berhampur University students union election

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଜି ମାରିଲା ABVP; ସଭାପତି ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ

October 11, 2026 at 3:27 PM IST
Goddess Samalei in 'Dhabalamukhi Besha' on Mahalaya: devotees gather for darshan.

ମହାଳୟାରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ: ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

October 10, 2026 at 5:09 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.