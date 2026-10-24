ETV Bharat / Videos

ନିଆରା ଉତ୍ସବ; ନୟାଗଡ଼ରେ 2100 ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ନିଆରା ଉତ୍ସବ; ନୟାଗଡ଼ରେ 2100 ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2026 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲାର ନବଘରପୁର ଗାଁରେ 21ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳନ । ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସବ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 57 ଗାଁର 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ ହୋଇଛି । ସକାଳୁ ସମସ୍ତ 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୋଠିର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ କାଳେଶି ନବଘନପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଇ ନବଘନପୁର ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି । 

ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଉତ୍ସଵକୁ ନବଘନପୁର ଗାଁର କବିରାଜ ସାହୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନବଘନପୁର ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଵିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ 21 ଶହ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ନବଘନପୁର ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏହି ଭଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା କବିରାଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।  ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବୁଲିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । 

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା..

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

ନୟାଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲାର ନବଘରପୁର ଗାଁରେ 21ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳନ । ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସବ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 57 ଗାଁର 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ ହୋଇଛି । ସକାଳୁ ସମସ୍ତ 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୋଠିର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ କାଳେଶି ନବଘନପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଇ ନବଘନପୁର ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି । 

ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଉତ୍ସଵକୁ ନବଘନପୁର ଗାଁର କବିରାଜ ସାହୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନବଘନପୁର ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଵିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ 21 ଶହ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ନବଘନପୁର ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏହି ଭଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା କବିରାଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।  ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବୁଲିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । 

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା..

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

For All Latest Updates

TAGGED:

NABAGHARAPUR VILLAGE NAYAGARH
UNIQUE FESTIVAL NAYAGARH
GODDESS MANGALA RITUALS
ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Odisha Durga Puja Immersion Grand way In Bhubaneswar

ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା..

October 23, 2026 at 1:01 PM IST
all political parties in one frame

ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଭସାଣୀରେ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା; ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା

October 22, 2026 at 6:08 PM IST
Herd of 40 elephants crosses NH-55 and railway tracks

ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ

October 22, 2026 at 5:25 PM IST
PAIKA AKHADA

ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ

October 21, 2026 at 7:58 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.