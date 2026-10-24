ନିଆରା ଉତ୍ସବ; ନୟାଗଡ଼ରେ 2100 ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ

ନିଆରା ଉତ୍ସବ; ନୟାଗଡ଼ରେ 2100 ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 24, 2026 at 7:56 PM IST
ନୟାଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲାର ନବଘରପୁର ଗାଁରେ 21ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳନ । ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସବ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 57 ଗାଁର 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ ହୋଇଛି । ସକାଳୁ ସମସ୍ତ 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୋଠିର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ କାଳେଶି ନବଘନପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଇ ନବଘନପୁର ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଉତ୍ସଵକୁ ନବଘନପୁର ଗାଁର କବିରାଜ ସାହୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନବଘନପୁର ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଵିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ 21 ଶହ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ନବଘନପୁର ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏହି ଭଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା କବିରାଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବୁଲିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା..
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
ନୟାଗଡ଼: ଜିଲ୍ଲାର ନବଘରପୁର ଗାଁରେ 21ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳନ । ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସବ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 57 ଗାଁର 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ ହୋଇଛି । ସକାଳୁ ସମସ୍ତ 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୋଠିର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ କାଳେଶି ନବଘନପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଇ ନବଘନପୁର ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଉତ୍ସଵକୁ ନବଘନପୁର ଗାଁର କବିରାଜ ସାହୁ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନବଘନପୁର ଗାଁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଵିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ 21 ଶହ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ନବଘନପୁର ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ 21 ଶହ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏହି ଭଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା କବିରାଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି । ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବୁଲିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା..
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ