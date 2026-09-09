ETV Bharat / Videos

ମହୀଶୂର ଦଶରା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମହୀଶୂର ଦଶରା ହାତୀ (PTI/ ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2026 at 9:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମହୀଶୂର: ଦଶରା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହୀଶୂର । ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବାକୁ ଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜମ୍ବୁ ସବାରୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହାତୀ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ନଅଟି ଦଶରା ହାତୀ ମହୀଶୂର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ମହୀଶୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିସରରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।

ବନ ସଂରକ୍ଷକ ରବି ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଏଟ୍‌ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏହି ଡାଏଟ୍‌ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ର, ଡାଳ ଏବଂ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଯେପରି ଖାଏ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ।"  

ଦଶରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବା ସମୟରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ମହୀଶୂର ଦଶରା ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହା 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ଶେଷ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଛ ଉପରେ ମଣିଷ, ତଳେ ହାତୀ ପଲ: ଏକ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଛକାପଞ୍ଝା ଖେଳ..

କେନାଲରେ ଫସିଥିଲା ହାତୀ ଛୁଆ; ମାଆର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର, ସହଯୋଗ କଲା ବନ ବିଭାଗ

ମହୀଶୂର: ଦଶରା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହୀଶୂର । ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବାକୁ ଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜମ୍ବୁ ସବାରୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହାତୀ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ନଅଟି ଦଶରା ହାତୀ ମହୀଶୂର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ମହୀଶୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିସରରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।

ବନ ସଂରକ୍ଷକ ରବି ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଏଟ୍‌ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏହି ଡାଏଟ୍‌ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ର, ଡାଳ ଏବଂ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଯେପରି ଖାଏ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ।"  

ଦଶରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବା ସମୟରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ମହୀଶୂର ଦଶରା ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହା 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ଶେଷ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଛ ଉପରେ ମଣିଷ, ତଳେ ହାତୀ ପଲ: ଏକ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଛକାପଞ୍ଝା ଖେଳ..

କେନାଲରେ ଫସିଥିଲା ହାତୀ ଛୁଆ; ମାଆର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର, ସହଯୋଗ କଲା ବନ ବିଭାଗ

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSURU DASARA ELEPHANTS
DASARA ELEPHANTS
ELEPHANTS FIBRE DIET
ଦଶରା ଉତ୍ସବ
JUMBOO SAVARI

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Bihar Scorpio owner parked vehicle on roof top fearing theft

ଚୋରି ଭୟରୁ ନିଆରା ଯୋଗାଡ଼, ଛାତ ଉପରେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ ପାର୍କିଂ

September 8, 2026 at 4:32 PM IST
Bhubaneswar Municipal Corporation marathons Program to combat air pollution

ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ BMCର ମାରାଥନ

September 6, 2026 at 7:20 PM IST
V Keerthi Vasan school visit

ଗୁରୁଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

September 5, 2026 at 10:23 PM IST
JANMASHTAMI CELEBRATION

ଗୋକୁଳଧାମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଧା ଏବଂ ମା' ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତ

September 4, 2026 at 7:10 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.