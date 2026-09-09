ମହୀଶୂର ଦଶରା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 9, 2026 at 9:07 PM IST
ମହୀଶୂର: ଦଶରା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହୀଶୂର । ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବାକୁ ଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜମ୍ବୁ ସବାରୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହାତୀ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ନଅଟି ଦଶରା ହାତୀ ମହୀଶୂର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ମହୀଶୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିସରରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।
ବନ ସଂରକ୍ଷକ ରବି ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଏଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏହି ଡାଏଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ର, ଡାଳ ଏବଂ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଯେପରି ଖାଏ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ।"
ଦଶରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବା ସମୟରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ମହୀଶୂର ଦଶରା ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହା 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ଶେଷ ହେବ ।
ମହୀଶୂର: ଦଶରା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହୀଶୂର । ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବାକୁ ଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜମ୍ବୁ ସବାରୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହାତୀ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ନଅଟି ଦଶରା ହାତୀ ମହୀଶୂର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ମହୀଶୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିସରରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।
ବନ ସଂରକ୍ଷକ ରବି ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଏଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏହି ଡାଏଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ପତ୍ର, ଡାଳ ଏବଂ ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଯେପରି ଖାଏ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ।"
ଦଶରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବା ସମୟରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ମହୀଶୂର ଦଶରା ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହା 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ଶେଷ ହେବ ।