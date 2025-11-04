ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଫା ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ସାଗର, ବଢୁଛି ସୋଲ ଡ଼ଙ୍ଗାର ଚାହିଦା - BINDUSAGAR CLEANED KARTIKA PURNIMA
Published : November 4, 2025 at 9:59 PM IST
Kartika Purnima Preparation, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାତି ପାହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ମାସ ଭିତରେ ସାର ଏହି ଧର୍ମ ମାସରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିନ୍ଦୁ ସାଗର, କୁଆଖାଇ, ଦୟା ନଦୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ । ପରିଷ୍କାର ଜଳ ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କହିଛି ବିଏମସି । ଏନେଇ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବିଏମସି । ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରୁ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଲୋକୀକରଣ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
ସଫା ହେଲା ବିନ୍ଦୁସାଗର:
ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଓ ଡଙ୍ଗା ଭସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାରିକେଡର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ । ରାଜଧାନୀର ଏକାଧିକ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା । ବିଏମସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ହେବ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକାଧିକ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଦଳ କଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପଙ୍କ ଖାଲି କରାଯାଇଛି ।"
ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି:
ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡଙ୍ଗା। ସୋଲ ଡଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ତଥା ପାରମ୍ପରିକ କଦଳୀ ପଟୁଆ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜରେ ମିଳୁଛି । ଯାହାକି ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ସବୁ ଡଙ୍ଗା। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଚକ ଡଙ୍ଗା, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗା, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମମନ୍ଦିର ଡଙ୍ଗା ଆଦିକୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଏଥର ଭଲ ବେପାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
