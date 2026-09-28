ଅନୁଗୋଳ ବାମୁରରେ 'ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 28, 2026 at 11:30 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ପୋଷଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଅଭିଯାନକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା କୁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାମୁର ଠାରେ 'ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଅବସରର ଏହା କହିଛନ୍ତି । ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଯତ୍ନ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା 'ପୋଷଣ ମାସ' ଓ 'ସେବା ସଙ୍କଳ୍ପ ଅଭିଯାନ' ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ବାମୁର ଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 'ସେବା ସମ୍ବାଦ' ଏବଂ 'ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗସ୍ତ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ବାମୁର ସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ । ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ଆଶା କର୍ମୀ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଯତ୍ନ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା, ଗର୍ଭବତୀ ମା’ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "୨୦୩୬ରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୨୦୪୭ରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ପ୍ରକୃତ ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଓ ଶିଶୁ । ସରକାରୀ ପ୍ରୟାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ପୋଷଣ, ଆଦ୍ୟ ଯତ୍ନ, ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ନିଜର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମାଜର ମିଳିତ ସହଯୋଗ, ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।"
ଶିଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା, ସିଙ୍ଗଲ୍-ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଉପ ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଦୀପ ଗଦନାଏକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାଏ ପ୍ରମୂଖ ନେତାମାନେ ସାମିଲ୍ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ହେବ ‘ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ’- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନୁଗୋଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି; ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ୪ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
ଅନୁଗୋଳ: ପୋଷଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଅଭିଯାନକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା କୁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାମୁର ଠାରେ 'ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଅବସରର ଏହା କହିଛନ୍ତି । ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଯତ୍ନ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା 'ପୋଷଣ ମାସ' ଓ 'ସେବା ସଙ୍କଳ୍ପ ଅଭିଯାନ' ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ବାମୁର ଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 'ସେବା ସମ୍ବାଦ' ଏବଂ 'ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗସ୍ତ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ବାମୁର ସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ । ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ଆଶା କର୍ମୀ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭାବବିନିମୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଯତ୍ନ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା, ଗର୍ଭବତୀ ମା’ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "୨୦୩୬ରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୨୦୪୭ରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ପ୍ରକୃତ ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଓ ଶିଶୁ । ସରକାରୀ ପ୍ରୟାସ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସଠିକ୍ ପୋଷଣ, ଆଦ୍ୟ ଯତ୍ନ, ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ନିଜର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମାଜର ମିଳିତ ସହଯୋଗ, ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।"
ଶିଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା, ସିଙ୍ଗଲ୍-ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଜନଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ କର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ଉପ ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଦୀପ ଗଦନାଏକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ସାଏ ପ୍ରମୂଖ ନେତାମାନେ ସାମିଲ୍ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ ହେବ ‘ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ’- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନୁଗୋଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି; ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ୪ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ