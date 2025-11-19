ETV Bharat / Videos

ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ - MOCK DRILL RENGALI RAILWAY STATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 10:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଷ୍ଟେସନଠାରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି l ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ରେଳ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କିପରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଏହି ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି l ଏହି ମକ ଡ୍ରିଲରେ ରେଳବାଇ ସହ, NDRF, SDRF, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର DRM ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି," କୌଣସି ଅଘଟଣର ମୁକାବିଲା କିପରି ତତ୍ପରତାର ସହ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଏହି ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି l ଏଥିରେ ରେଳବାଇ, NDRF, SDRF ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଟିମ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟ କିପରି ରହୁଛି ତାହାକୁ ପରଖିବା l"

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

 

ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା ମକଡ୍ରିଲ୍, ଟର୍ମିନାଲରେ ଟଳିଲେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ !

ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫର ମକ୍‌ ଡ୍ରିଲ

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରୋକିବାକୁ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମକଡ୍ରିଲ, ସାମିଲ ହେଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ

ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ? ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମକଡ୍ରିଲ

NDRF ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ମକ ଡ୍ରିଲ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଏନଡିଆରଏଫ, ଏସଡିଆରଏଫ, ଆରପିଏଫ, ପ୍ରଶାସନ ଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକର କଣ କଣ ଭୂମିକା ରହିବ ତାକୁ ମକ ଡ୍ରିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର 

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଷ୍ଟେସନଠାରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି l ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ରେଳ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କିପରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଏହି ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି l ଏହି ମକ ଡ୍ରିଲରେ ରେଳବାଇ ସହ, NDRF, SDRF, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର DRM ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି," କୌଣସି ଅଘଟଣର ମୁକାବିଲା କିପରି ତତ୍ପରତାର ସହ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଏହି ମକ ଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି l ଏଥିରେ ରେଳବାଇ, NDRF, SDRF ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଟିମ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟ କିପରି ରହୁଛି ତାହାକୁ ପରଖିବା l"

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

 

ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା ମକଡ୍ରିଲ୍, ଟର୍ମିନାଲରେ ଟଳିଲେ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ !

ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫର ମକ୍‌ ଡ୍ରିଲ

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରୋକିବାକୁ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମକଡ୍ରିଲ, ସାମିଲ ହେଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ

ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ? ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମକଡ୍ରିଲ

NDRF ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ମକ ଡ୍ରିଲ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଏନଡିଆରଏଫ, ଏସଡିଆରଏଫ, ଆରପିଏଫ, ପ୍ରଶାସନ ଭଳି ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକର କଣ କଣ ଭୂମିକା ରହିବ ତାକୁ ମକ ଡ୍ରିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର 

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMBALPUR RAIL MOCK DRILL
ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ମକ ଡ୍ରିଲ
MOCK DRILL IN SAMBALPUR
RENGALI RAILWAY STATION SAMBALPUR
MOCK DRILL RENGALI RAILWAY STATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Indian Coast Guard conducts mock drill in Paradip Odisha for coastal security

ଫୋକସରେ ସମୁଦ୍ରତଟ ସୁରକ୍ଷା, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡର ସମରଭ୍ୟାସ

November 15, 2025 at 5:28 PM IST
Nuapada By election 2025

ନୂଆପଡାରେ ଫୁଟିଲା ପଦ୍ମ, ବିଜୟ ପଛର କାରଣ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ

November 14, 2025 at 4:39 PM IST
GHASIRAM MAJHI CASTS VOTE

ଭୋଟ୍ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ, କହିଲେ '2000% ଆଶାବାଦୀ'

November 11, 2025 at 12:14 PM IST
deer rescued by sibling in rajasthan

ଜାଲରେ ଫସିଥିବା ହରିଣକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ କୋମଳମତି ପିଲା, ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା

November 8, 2025 at 11:46 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.