ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନାବାଳକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ - FIRE BREAKS OUT IN SHOP IN SORADA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 3, 2026 at 7:45 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଦାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ବାଦଲ ମୂଳି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖରାଛୁଟି ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ମୂଳିଙ୍କ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ବାଦଲ ମୂଳି ନିଜ ଅଜା ଘର ଦାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ମୂଲିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାଦଲ ଅଜାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବହୁତ ଯୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, ଦୋକାନରେ ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ବାଦଲ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋକାନ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୋରଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତେବେ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଘଟଣା ପରେ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଜା ଗଣେଶ ମୂଲି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୫ ଦିନ ତଳେ ନାତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ସୋରଡାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ପାଇ ଦୋକାନ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 21 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଦାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ବାଦଲ ମୂଳି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖରାଛୁଟି ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ମୂଳିଙ୍କ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ବାଦଲ ମୂଳି ନିଜ ଅଜା ଘର ଦାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ମୂଲିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାଦଲ ଅଜାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବହୁତ ଯୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, ଦୋକାନରେ ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ବାଦଲ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋକାନ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୋରଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତେବେ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଘଟଣା ପରେ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଜା ଗଣେଶ ମୂଲି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୫ ଦିନ ତଳେ ନାତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ସୋରଡାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ପାଇ ଦୋକାନ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 21 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ