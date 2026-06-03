ETV Bharat / Videos

ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନାବାଳକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ - FIRE BREAKS OUT IN SHOP IN SORADA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 7:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଦାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ବାଦଲ ମୂଳି । 

 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖରାଛୁଟି ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ମୂଳିଙ୍କ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ବାଦଲ ମୂଳି ନିଜ ଅଜା ଘର ଦାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ମୂଲିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାଦଲ ଅଜାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବହୁତ ଯୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, ଦୋକାନରେ ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ବାଦଲ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋକାନ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୋରଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତେବେ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । 

ଘଟଣା ପରେ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଜା ଗଣେଶ ମୂଲି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୫ ଦିନ ତଳେ ନାତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ସୋରଡାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ପାଇ ଦୋକାନ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲି ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 21 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ

ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଦାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ମୃତ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ବାଦଲ ମୂଳି । 

 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖରାଛୁଟି ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ମୂଳିଙ୍କ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ବାଦଲ ମୂଳି ନିଜ ଅଜା ଘର ଦାନ୍ତିଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ମୂଲିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବାଦଲ ଅଜାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ବହୁତ ଯୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ, ଦୋକାନରେ ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ବାଦଲ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋକାନ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୋରଡା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତେବେ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । 

ଘଟଣା ପରେ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଜା ଗଣେଶ ମୂଲି କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୫ ଦିନ ତଳେ ନାତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ସୋରଡାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି । ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ପାଇ ଦୋକାନ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲି ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; 21 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE BREAK OUT IN GANJAM
MINOR BOY DEATH IN FIRE INCIDENT
GANJAM FIRE ACCIDENT NEWS
ସୋରଡ଼ା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
FIRE BREAKS OUT IN SHOP IN SORADA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

different traditional dishes presented in Utkarsh Nimapada 2.0 Traditional food fair

ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦: ଖାଦ୍ୟମେଳାରେ ମହକିଲା ଭଳିକି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା

June 3, 2026 at 12:53 PM IST
JEE Advanced Result 2026

JEE ଆଡଭାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଆଣିଲେ ଯାଜପୁରର ସୁଦୀପ ଓ ଅର୍ଜୁନ

June 2, 2026 at 9:40 AM IST
Madhyapradesh Farmer creates Georgia Meloni portrait

ଶସ୍ୟ ଓ ଚକୋଲେଟରେ ଚାଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଇଟାଲୀ ପିଏମ୍ ମେଲୋନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି

June 1, 2026 at 3:30 PM IST
WORLD NO TOBACCO DAY

'ତମାଖୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ' , ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ପାଳନ ସହ ତମାଖୁ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ

June 1, 2026 at 10:50 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.