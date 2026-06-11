ETV Bharat / Videos

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା, ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ MP ନବଚରଣ - MAYURBHANJ MP NABA CHARAN MAJHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ସହ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରି ଦୀପଦାନ କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏମପି (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 10:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାରର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ୧୨ ବର୍ଷ ୧୫ ଦିନ (୪୩୯୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ) ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ସେବା କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୌରବମୟ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ସହ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଦେଶ ସଫଳତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରାଯାଇଛି । 


ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଲୁ । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଠିକ୍‌ ରହିବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଶାସନ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଦାନ କରିଛୁ । ଆମର ଆଶା ଓ ଭରଶା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଲଗାତାର ୪୩୯୯ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହି ରଚିଲେ ଇତିହାସ 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାରର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ୧୨ ବର୍ଷ ୧୫ ଦିନ (୪୩୯୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ) ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ସେବା କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୌରବମୟ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ସହ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଦେଶ ସଫଳତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରାଯାଇଛି । 


ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଲୁ । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଠିକ୍‌ ରହିବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଶାସନ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଦାନ କରିଛୁ । ଆମର ଆଶା ଓ ଭରଶା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଲଗାତାର ୪୩୯୯ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହି ରଚିଲେ ଇତିହାସ 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI RECORD
RAIRANG PURNESWAR MAHADEV TEMPLE
PRAYER FOR PM MODI
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ
MAYURBHANJ MP NABA CHARAN MAJHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

impact of Kalbaisakhi rains in Odisha

ସ୍ମାର୍ଟସିଟିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ଭାଙ୍ଗିଲା ହୋଡିଂ

June 6, 2026 at 5:55 PM IST
WORLD ENVIRONMENT DAY ARTIST MANAS KUMAR SAHOO SAND ANIMATION MESSAGE

Watch: ଆଜି ବିଶ୍ଵ ପରିବେଶ ଦିବସ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ

June 5, 2026 at 7:59 AM IST
Mahendra Purushottam Mela and Vishwa Shanti Maha yagya Begins at Mahendragiri Gajapati

ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମେଳା ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ

June 3, 2026 at 8:25 PM IST
MINOR BOY DIES AS FIRE BREAKS OUT IN SHOP IN SORADA GANJAM

ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନାବାଳକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

June 3, 2026 at 7:45 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.