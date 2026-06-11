ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା, ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ MP ନବଚରଣ - MAYURBHANJ MP NABA CHARAN MAJHI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 11, 2026 at 10:00 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାରର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ୧୨ ବର୍ଷ ୧୫ ଦିନ (୪୩୯୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ) ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ସେବା କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୌରବମୟ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ସହ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଦେଶ ସଫଳତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରାଯାଇଛି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଲୁ । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଶାସନ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଦାନ କରିଛୁ । ଆମର ଆଶା ଓ ଭରଶା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଲଗାତାର ୪୩୯୯ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହି ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାରର ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ୧୨ ବର୍ଷ ୧୫ ଦିନ (୪୩୯୯ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ) ଧରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ସେବା କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୌରବମୟ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ସହ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି । ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵରେ ଦେଶ ସଫଳତାର ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରାଯାଇଛି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିଲୁ । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଶାସନ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଦାନ କରିଛୁ । ଆମର ଆଶା ଓ ଭରଶା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭାରତ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଲଗାତାର ୪୩୯୯ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହି ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ