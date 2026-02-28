ETV Bharat / Videos

ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ମା' ନାକଟେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା - MAA NAKTESWARI YATRA

ମା' ନାକଟେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 28, 2026 at 3:12 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରେ ମା' ନାକଟେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଓଡିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର, ଛତିଶଗଡ, ତେଲାଙ୍ଗାନା ଚାରି ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଓ ଶିରୁଆ, ଦିଶାରୀ, ୱାର୍ଡେଙ୍କ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ମା'ଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । 

ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପ୍ରାତଃରେ ଗଙ୍ଗାବରଣ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରୁ ଆବାହନ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଲାଠିଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ମା' ନାକଟେଶ୍ବରୀଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ରଖାଯାଇ ସିଙ୍ଘନାଚ, ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ, କାଳିଶୀ ନାଚ, ଢୋଲ ମର୍ଦ୍ଧଳ ବଜାଇ ଆତସ ବାଜି ଫୁଟାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବିମାନ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଲାଠି ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା । ମା' ନାକଟେଶ୍ଵରୀ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ବସ୍ତିରେ ପରିକ୍ରମା କରି ରାତ୍ରରେ ଜେଲସାହି ଠାରେ ଥିବା ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଶୋଭା ଯାତ୍ରାରେ ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲାଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଠି ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । 


୧୯୯୦ ମସିହାରେ ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ନିଆଁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ସାହିକୁ ସାହି ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ୪ ଦିନ ଲଗି  ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିପାରିନଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ମାଲକାନଗିରି ସହରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମା'ଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ନିଆଁ ଆୟତ ହୋଇଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ମା'ଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପରିବାର ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ଭୋଗ ଲାଗାଇଲେ ଗାଁ ଓ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ।

ମାଲକାନିଗିର

ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନିଗିର

ETV Bharat Odisha Team

