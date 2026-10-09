ETV Bharat / Videos

ଗଜପତିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ, ୬ ଗିରଫ୍

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଗଜପତିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ, ୬ ଗିରଫ୍ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 9, 2026 at 7:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Leopard Skins Seized in Gajapati, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି) : ଗଜପତିରେ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଚୋରା କାରବାର ଉପରେ ବନ ବିଭାଗର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ସହ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ । ଗତକାଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନୂଆ ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆଜି ମୋହନା ରେଞ୍ଜର ପାଣିଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ସହ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇଟି ଚଢ଼ାଉରେ ମୋଟ ତିନିଟି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ସହ ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । ବାଘ ଚମଡ଼ା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚୋରା କାରବାରରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେନେଇ ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କେ.ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ।

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ: ଗଜପତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା, ମୃତଦେହ ଜାଳିଦେଲେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

Leopard Skins Seized in Gajapati, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି (ଗଜପତି) : ଗଜପତିରେ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଚୋରା କାରବାର ଉପରେ ବନ ବିଭାଗର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ସହ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡ । ଗତକାଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନୂଆ ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ସହ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆଜି ମୋହନା ରେଞ୍ଜର ପାଣିଗଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ ସହ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଦୁଇଟି ଚଢ଼ାଉରେ ମୋଟ ତିନିଟି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ସହ ୬ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । ବାଘ ଚମଡ଼ା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚୋରା କାରବାରରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେନେଇ ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କେ.ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ।

 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ: ଗଜପତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତୀୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସାଇକ୍ଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା, ମୃତଦେହ ଜାଳିଦେଲେ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

For All Latest Updates

TAGGED:

ଗଜପତି ବନ ବିଭାଗ
GAJAPATI FOREST DEPARTMENT
କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ
LEOPARD SKINS SEIZED
LEOPARD SKINS SEIZED IN GAJAPATI

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Odisha Student Union Election 2026 after 8year

8 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍‌କୁ ଫେରୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ବଢୁଛି ଉଷ୍ମତା, ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି

October 8, 2026 at 7:19 PM IST
ODISHA BANDH

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସୁଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ବର ସୋରରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା

October 8, 2026 at 10:32 AM IST
Call to join in building a developed Odisha Chief Ministers Seva Jyoti Yatra in Khordha

ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ: ଖୋରଧାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା

October 7, 2026 at 5:33 PM IST
PM MODI 25 YEARS PUBLIC SERVICE

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ୨୫ ବର୍ଷ ଜନସେବା ପୂର୍ତ୍ତି, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

October 7, 2026 at 11:36 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.