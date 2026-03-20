UGC NET ପରୀକ୍ଷାରେ ୭ ଥର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମହେନ୍ଦ୍ର - INDIA BOOK OF RECORDS
Published : March 20, 2026 at 10:50 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ UGC, NET ପରୀକ୍ଷାରେ ୭ ଥର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ 'ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ ବୋଲି ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଜଳେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରପଡ଼ାର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ୭ ଥର UGC, NET ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୭୦ ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ । ୭ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ ଅଫ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡର ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ୭ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲା ପରେ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ । ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତେବେ ସେମାନେ ଡରିବେ ନାହିଁ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଏମିତି ଭାବି ଆଉ ୬ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଠ ନୁହେଁ, ବଂର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ।
ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୭ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ବୋଲି ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦେଖି ଜାଣିଥିଲି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ କେହି ୭ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡସ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ରେକର୍ଡ ପଠେଇଵା ପରେ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କାରି ମୋତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି
